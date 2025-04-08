Почему американский виски остался вне нового списка товаров с пошлинами: неожиданный шаг Евросоюза

Евросоюз решил отказаться от запланированного 50-процентного тарифа на американский виски и вместо этого предложил ввести 25-процентный тариф на ряд товаров из США.

Фото: Wikimedia Commons by LotharaceTaylor & williams Distilleries is licensed under Public domain виски, Yellowstone Burbon

Это решение является ответом на введение президентом Дональдом Трампом пошлин на импорт алюминия и стали.

Ранее некоторые страны-участницы ЕС настаивали на исключении виски, чтобы защитить европейских производителей вина и шампанского от возможных 200-процентных пошлин, которые Трамп угрожал ввести в качестве меры ответа.

Европейская комиссия подготовила документ, в котором перечислены десятки категорий товаров, на которые планируется наложить тарифы, и виски не входит в этот список. Среди целевых товаров — бриллианты, мотоциклы, прогулочные катера, бытовая техника, безопасное стекло, игральные карты, табак, мясо птицы и другие сельскохозяйственные продукты. Для большинства товаров ставка составит 25%, а для некоторых — 10%.

Страны ЕС планируют утвердить этот план на этой неделе, и он вступит в силу 15 апреля, но большинство пошлин будут взиматься только до середины мая. Пошлины на сою и некоторые виды орехов начнут действовать с 1 декабря, передает Bloomberg.

Уточнения

Ви́ски — крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках. При изготовлении виски может использоваться ячмень, рожь, пшеница или кукуруза. Во французской Бретани также делают виски из гречихи. Содержание спирта — обычно 40—50 % об., однако некоторые сорта виски имеют бо́льшую крепость (до 60 % об.). Цвет напитка варьирует от светло-жёлтого до коричневого, содержание сахара — нулевое или крайне незначительное.



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