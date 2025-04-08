Почему прокатчики не доверяют туристам — и теряют прибыль

4:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

1 апреля 2025 года в Москве прошёл форум "АвтоРент 2025", где эксперты туризма и автопроката заговорили о важном: два соседствующих сегмента рынка — туристические компании и сервисы аренды автомобилей — до сих пор почти не взаимодействуют между собой. А ведь в этом союзе может скрываться серьезный рост и для тех, и для других.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain каршеринг

Проблема: спрос есть, а предложения — нет

Каждый третий турист в России уже сегодня передвигается по маршрутам на арендованной машине. И эта доля будет только расти, уверен генеральный директор Rexrent Евгений Мелехин. Но проблема — в отсутствии понятного и надежного канала, где турист мог бы арендовать авто заранее, в одном клике, как покупает билет или бронирует гостиницу.

"Турист покупает поездку у туроператора или на агрегаторе, где можно выбрать отель, билеты, экскурсии. Но про аренду машины — тишина. Он идёт в поисковик и тонет в случайных сайтах без рейтингов, отзывов и внятных условий", — пояснил модератор сессии, CEO Profi. Travel Алексей Венгин.

По данным опроса 230 турагентов по всей России:

72% турагентств вообще не работают с автопрокатом.

53% туроператоров не предлагают такую опцию клиентам.

11% не знают, куда обращаться.

13% считают, что рынок автопроката в России слишком сырой.

А это значит, что большинство туристов просто теряются в догадках — где брать машину, как быть уверенным в качестве и сервисе, что делать в случае форс-мажора.

Как объединить усилия и сделать аренду частью туристического продукта

По мнению экспертов, точкой роста может стать сотрудничество туроператоров, отелей и автопрокатных сервисов. Например, создание совместных маршрутов и пакетов.

"Мы уже сделали 5 маршрутов по Ленобласти и один по Великому Новгороду для путешествий на арендованных авто из Петербурга. Это простой, понятный продукт, которым легко воспользоваться", — поделился основатель стартапа "Сусанин" Сергей Спиренков.

И это только начало. Ведь если гостиница предлагает трансфер, почему бы не предложить и авто напрокат прямо в отеле? Это дополнительный сервис, который может стать конкурентным преимуществом.

"Я проехал всю Россию — от Владивостока до Калининграда — и максимум в 3% гостиниц увидел аренду машин. А должна быть в каждой — это базовая опция", — считает Мелехин.

Что мешает рынку сейчас?

Фрагментация: нет единого федерального агрегатора с надежными партнерами по аренде. Недоверие со стороны прокатчиков: если турист разобьёт машину и уедет — как с ним судиться? Отсутствие аналитики: рынок не до конца изучен, сложно оценить маржинальность.

"Инвесторы пока не готовы строить масштабные платформы без чёткой аналитики. Мы только начинаем понимать, кто такой клиент автопроката, чего он хочет и как это монетизировать", — пояснил независимый travel-tech эксперт Вадим Мельников.

Но спрос растёт — особенно со стороны иностранцев

Сегмент въездного туризма демонстрирует позитивную динамику. Только из Саудовской Аравии наблюдается существенный приток туристов, и многие из них уже предпочитают передвигаться по России за рулем.

"Они берут машины, несмотря на сложности с оплатой. И мы подстраиваемся: в аэропортах появляется всё больше обменников, работаем над локальными способами оплаты", — рассказывает Мелехин.

А компании вроде Drive to Russia делают автопутешествия частью туристического продукта — организуют пробеги с маршрутами на 1500-2500 км, командой сопровождения и насыщенной программой.

Уточнения

Карше́ринг (англ. carsharing от car «легковой автомобиль» и sharing «совместное использование, передача другому» от англ. (to) share «поделиться»; carsharing — американский вариант названия явления, в других англоязычных странах используются названия car clubs, self-drive, lift scheme) — краткосрочная аренда, прокат автомашины.

