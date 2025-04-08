Забудьте про бёрпи: упражнения, которые реально меняют форму ягодиц

Необязательно записываться в дорогой зал, чтобы привести в порядок самую завидную часть тела — ягодицы. Модели по всему миру следят за питанием, режимом и водой, но главная их хитрость — простые, но эффективные упражнения. Выполнять их можно дома, без оборудования. Главное — регулярно.
Вот что стоит взять на заметку.
Лягте на бок, ноги согните. Стопы соединены. Поддерживая голову рукой, разводите колени и соединяйте обратно, не отрывая стоп. Работайте по 10 повторов на каждую сторону. Это изолирует и включает в работу боковую часть ягодичных.
Стоя, отведите одну ногу назад и одновременно наклонитесь вперёд, сохраняя равновесие. Вернитесь в исходное и сделайте мах назад — максимально высоко. Зафиксируйтесь на секунду. Два подхода по 8 раз на каждую сторону.
Совет: мышцы должны "гореть" — это значит, вы всё делаете правильно. Комплекс эффективен только при регулярности. Лучше всего выполнять его каждое утро натощак.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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