Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не верите? Простой трюк с таблеткой для посудомойки изменит ваш пол навсегда
Почему прокатчики не доверяют туристам — и теряют прибыль
Роскошь приносит миллионы: этот бренд делает €136 000 прибыли с каждой машины
Названы три простых шага к молодости: комбинация омега-3 и ещё двух простых факторов творит чудеса
Маленькая кухня — большие промахи: 6 ошибок, которые крадут пространство
ТОП-5 необычных закусок в столовых СССР
Юрий Лоза об успехе хоккеиста Овечкина: за американцев никогда не болел и не буду
Почему американский виски остался вне нового списка товаров с пошлинами: неожиданный шаг Евросоюза
Бесконечно любим!: Акиньшина выдала бурную реакцию на новый пост Пугачёвой о Козловском

Забудьте про бёрпи: упражнения, которые реально меняют форму ягодиц

2:12
Спорт

Необязательно записываться в дорогой зал, чтобы привести в порядок самую завидную часть тела — ягодицы. Модели по всему миру следят за питанием, режимом и водой, но главная их хитрость — простые, но эффективные упражнения. Выполнять их можно дома, без оборудования. Главное — регулярно.

Кэрол Розалин
Фото: Instagram* Кэрол Розалин
Кэрол Розалин

Вот что стоит взять на заметку.

Приседания на одной ноге

  • Это вариант приседа с акцентом на ягодицы. Поставьте правую лодыжку на левое колено (как будто собираетесь сесть по-турецки стоя) и опускайтесь вниз, пока бедро не станет параллельно полу. Следите за осанкой. Повторите 15 раз, затем смените ногу.

Медленный подъём ноги лёжа

  • Лягте на живот, согните колени, плотно прижмите бёдра к полу. Поднимайте по одной ноге вверх, как будто хотите дотянуться до потолка пяткой. Работайте медленно — важно прочувствовать каждое движение. По 15 повторов на каждую сторону.

Прыжки с касанием пола

  • Начинайте стоя. Прыгните вверх, а при приземлении сразу садитесь в глубокий присед, касаясь пола руками. Спина — прямая. Повторите 20 раз. Это отличное кардио и жиросжигатель.

Упражнение бабочка на бока

Лягте на бок, ноги согните. Стопы соединены. Поддерживая голову рукой, разводите колени и соединяйте обратно, не отрывая стоп. Работайте по 10 повторов на каждую сторону. Это изолирует и включает в работу боковую часть ягодичных.

Балерина с махом

Стоя, отведите одну ногу назад и одновременно наклонитесь вперёд, сохраняя равновесие. Вернитесь в исходное и сделайте мах назад — максимально высоко. Зафиксируйтесь на секунду. Два подхода по 8 раз на каждую сторону.

Совет: мышцы должны "гореть" — это значит, вы всё делаете правильно. Комплекс эффективен только при регулярности. Лучше всего выполнять его каждое утро натощак.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Еда и рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты Аудио 
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Экономика и бизнес
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Киев готовит кровавые провокации: становится ли мирный процесс фарсом? Дмитрий Плотников Между Трампом и Нетаньяху выявились разногласия. Война с Ираном США не нужна Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Ваши столовые приборы не видели блеска? Это спасет их за 15 минут
Забудьте про бёрпи: упражнения, которые реально меняют форму ягодиц
Не круто, а глупо: рэпера MACAN требуют лишить водительских прав за опасное вождение
Как мировые потрясения формируют российскую экономику? Экономисты делятся мнением
Богатая, красивая, влюблённая!: Малахов закружил Степаненко в танце на 72-летие
Зеленский разочаровал — что сказал кандидат в президенты Польши
Двигатель без выбросов: Liebherr показал, на что способна их новая разработка
Последний счёт Паши Техника: сколько стоило лечение рэпера и транспортировка тела
Ученые нашли способ: как удалить микропластик из питьевой воды — эффект поразит вас
Turkish Airlines и AJet разрешили возвращать билеты без штрафов — но не всем и не всегда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.