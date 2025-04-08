Маленькая кухня — большие промахи: 6 ошибок, которые крадут пространство

Маленькая кухня — это вызов, но вовсе не приговор. Даже 5-7 квадратных метров могут стать уютными и удобными, если избежать типичных ошибок. Рассказываем, какие промахи чаще всего портят пространство, и как сделать кухню практичной и визуально просторной.
Попытка уместить в миниатюрной кухне весь арсенал мебели и техники, как на просторной. В итоге — узкие проходы, не открываются шкафы, неудобно готовить, и даже находиться в таком пространстве тяжело.
Мойка в одном углу, плита в другом, холодильник — где-то на подходе. Это не только раздражает, но и заставляет тратить силы на лишние перемещения.
Оставлять углы пустыми, считая их непригодными для использования.
Всё забито техникой и декором, свободного места для готовки не остаётся.
Кажется, что это экономит место, но на деле мешает организовать хранение и использовать угол функционально.
Желание "весело" оформить кухню оборачивается визуальным хаосом. Яркие цвета в избытке уменьшают пространство и утомляют глаз.
Придерживайтесь схемы 60/30/10:
Маленькая кухня может быть уютной, стильной и удобной — главное, не торопиться и подходить к оформлению с умом. Избегая типичных ошибок, вы не только сэкономите пространство, но и превратите его в действительно функциональное и приятное место для жизни. Ведь комфорт складывается из деталей — и даже пара удачных решений способна кардинально изменить ощущения от кухни.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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