Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устала от перепроизводства? Открой для себя моду будущего с капсульным гардеробом
Манка заиграла по-новому: десерт, который хочется повторить
Цветы, которым плевать на ливни: украсят даже самую влажную почву
Уехавшая Пугачёва преподала урок: Захарова объяснила, чему учит её страшный пример
Китайская аэробика для плоского живота: тренд, который удивил весь мир
Не верите? Простой трюк с таблеткой для посудомойки изменит ваш пол навсегда
Почему прокатчики не доверяют туристам — и теряют прибыль
Роскошь приносит миллионы: этот бренд делает €136 000 прибыли с каждой машины
Названы три простых шага к молодости: комбинация омега-3 и ещё двух простых факторов творит чудеса

Маленькая кухня — большие промахи: 6 ошибок, которые крадут пространство

3:16
Недвижимость

Маленькая кухня — это вызов, но вовсе не приговор. Даже 5-7 квадратных метров могут стать уютными и удобными, если избежать типичных ошибок. Рассказываем, какие промахи чаще всего портят пространство, и как сделать кухню практичной и визуально просторной.

холодильник
Фото: https://commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
холодильник

Слишком много мебели

Ошибка

Попытка уместить в миниатюрной кухне весь арсенал мебели и техники, как на просторной. В итоге — узкие проходы, не открываются шкафы, неудобно готовить, и даже находиться в таком пространстве тяжело.

Решение

  • Минимизируйте мебель до действительно нужного минимума.
  • Обеденную зону можно перенести в гостиную.
  • Для гостей держите складные табуреты или стулья на балконе.

Нарушение рабочего треугольника

Ошибка

Мойка в одном углу, плита в другом, холодильник — где-то на подходе. Это не только раздражает, но и заставляет тратить силы на лишние перемещения.

Решение

  • Расположите холодильник, мойку и плиту логично и удобно.
  • Даже при линейной планировке соблюдайте последовательность: холодильник — мойка — плита.
  • Важно не расстояние, а логика маршрута.

Незадействованные углы

Ошибка

Оставлять углы пустыми, считая их непригодными для использования.

Решение

  • Установите угловые полки, этажерки, узкие шкафы на колесиках.
  • Продлите подоконник и превратите его в дополнительную столешницу или зону хранения.
  • На этапе ремонта предусмотрите угловые модули.

Мало рабочей поверхности

Ошибка

Всё забито техникой и декором, свободного места для готовки не остаётся.

Решение

  • Спрячьте СВЧ-печь в шкаф или повесьте её на кронштейн.
  • Поставьте чайник на подоконник, а тостер — в выдвижной ящик.
  • Используйте рейлинги для кухонных мелочей, освободив столешницу.

Мойка в углу

Ошибка

Кажется, что это экономит место, но на деле мешает организовать хранение и использовать угол функционально.

Решение

  • Выберите глубокую прямоугольную мойку и поставьте её в классическое положение.
  • Обязательно защитите стену за раковиной от влаги.
  • Под мойкой удобно хранить бытовую химию и мусорное ведро — не лишайте себя этой возможности.

Слишком пестрая палитра

Ошибка

Желание "весело" оформить кухню оборачивается визуальным хаосом. Яркие цвета в избытке уменьшают пространство и утомляют глаз.

Решение

Придерживайтесь схемы 60/30/10:

  • 60%: базовый светлый фон.
  • 30%: дополнения в спокойной гамме.
  • 10%: яркие акценты (декор, текстиль, детали мебели).

Маленькая кухня может быть уютной, стильной и удобной — главное, не торопиться и подходить к оформлению с умом. Избегая типичных ошибок, вы не только сэкономите пространство, но и превратите его в действительно функциональное и приятное место для жизни. Ведь комфорт складывается из деталей — и даже пара удачных решений способна кардинально изменить ощущения от кухни.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Еда и рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты Аудио 
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Домашние животные
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще Аудио 
Погребённый на глубине 1800 метров: что перевозил самый старый корабль в открытом море
Наука и техника
Погребённый на глубине 1800 метров: что перевозил самый старый корабль в открытом море Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Киев готовит кровавые провокации: становится ли мирный процесс фарсом? Дмитрий Плотников Между Трампом и Нетаньяху выявились разногласия. Война с Ираном США не нужна Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Не верите? Простой трюк с таблеткой для посудомойки изменит ваш пол навсегда
Почему прокатчики не доверяют туристам — и теряют прибыль
Роскошь приносит миллионы: этот бренд делает €136 000 прибыли с каждой машины
Названы три простых шага к молодости: комбинация омега-3 и ещё двух простых факторов творит чудеса
Маленькая кухня — большие промахи: 6 ошибок, которые крадут пространство
ТОП-5 необычных закусок в столовых СССР
Юрий Лоза об успехе хоккеиста Овечкина: за американцев никогда не болел и не буду
Почему американский виски остался вне нового списка товаров с пошлинами: неожиданный шаг Евросоюза
Бесконечно любим!: Акиньшина выдала бурную реакцию на новый пост Пугачёвой о Козловском
Соседи смеялись, а теперь собирают по всей округе: как шишки защищают грядки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.