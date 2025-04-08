Последний счёт Паши Техника: сколько стоило лечение рэпера и транспортировка тела

Директор Паши Техника раскрыл детали расходов на перевозку тела артиста и медицинские услуги.

Фото: youtube.com by канал GAZ LIVE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паша Техник

Марк Яровный сообщил в Telegram-канале, что транспортировка рэпера из Таиланда в Москву обошлась в 500 тысяч рублей, а лечение в местной клинике — почти в 3 миллиона. По его словам, обстоятельства смерти музыканта остаются невыясненными, и в ближайшее время будет проведено расследование.

Тело Паши Техника доставят в Россию 9 апреля после завершения всех необходимых процедур, включая официальную идентификацию. Ранее Яровный опубликовал медицинское заключение, согласно которому причиной гибели стал септический шок на фоне острой дыхательной и почечной недостаточности, а также неуточнённой пневмонии.

Директор пообещал предоставить полный финансовый отчет перед поклонниками, собравшими средства на организацию перевозки и покрытие медицинских расходов. Организацию похорон, по его информации, взяла на себя Ксения Собчак.

Ранее Ирина Дубцова публично уличила Машу Малиновскую во лжи.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.



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