PNAS: уровень освещения оказывает влияние на продолжительность жизни

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Австралийские учёные из Университета Флиндерса провели исследование, которое выявило связь между уровнем освещения в зависимости от времени суток и риском преждевременной смерти. Результаты исследования были опубликованы в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

"Воздействие ярких ночей и тёмных дней может нарушить наши циркадные ритмы, а это нарушение, как известно, приводит к различным проблемам со здоровьем, включая диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с психическим здоровьем и повышает риск летального исхода", — отмечает старший автор статьи, сомнолог Шон Кейн.

В исследовании приняли участие 88,9 тысячи добровольцев из Великобритании, наблюдение за которыми велось в течение восьми лет. Добровольцы носили датчики освещения в течение недели. Результаты показали, что яркий свет ночью повышает риск преждевременной смерти на 21-34%, в то время как дневное освещение снижает этот риск на 17-34%.

Дополнительное компьютерное моделирование подтвердило, что сила и ритм циркадных ритмов зависят от световых условий, что ещё раз подчёркивает важность соблюдения естественного соотношения света и тьмы для здоровья. Исследователи отмечают, что современные привычки, такие как работа в ночные смены и избыток света в офисах, могут негативно влиять на циркадные ритмы.

Специалист по сну Дэниел Уиндред отмечает, что контроль условий освещения особенно важен для тех, кто подвержен риску нарушения циркадных ритмов, например, в условиях интенсивной терапии или в учреждениях для пожилых людей. Он также отметил, что простые изменения, такие как увеличение дневного освещения и уменьшение ночного, могут значительно улучшить здоровье и способствовать долголетию.

Уточнения

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa «около, кругом» + dies «день») — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.



Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.