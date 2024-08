Простой способ диагностировать сахарный диабет — посмотрите на локти

Кожа на локтях, хотя часто остается незамеченной, может быть индикатором серьёзных проблем со здоровьем. Дерматолог и косметолог Надежда Набатникова объяснила, что состояние этой области может сигнализировать о наличии заболеваний, таких как сахарный диабет, авитаминоз или псориаз.

Например, потемнение или серый оттенок кожи на локтях могут указывать на проблемы с сахаром в крови. В таких случаях специалист рекомендует пересмотреть рацион и обратиться к эндокринологу для проверки уровня глюкозы.

Шершавость локтей зачастую свидетельствует о дефиците витаминов A и E, что можно компенсировать включением в рацион продуктов, богатых этими веществами, таких как тресковая печень и жирная рыба.

Псориаз может проявляться красно-розовыми высыпаниями и зудом, требующими немедленной консультации у дерматолога. Однако Надежда отмечает, что не всегда изменения на коже локтей связаны с патологиями: такие факторы, как грубая одежда, горячие ванны или механическое воздействие, также могут вызывать проблемы.

Для ухода за локтями дерматолог советует использовать кремы с мочевиной и натуральными маслами, которые увлажняют и смягчают кожу.

