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Простой способ диагностировать сахарный диабет — посмотрите на локти

Дерматолог назвала болезни, о которых говорит состояние кожи на локтях
1:20
Здоровье

Кожа на локтях, хотя часто остается незамеченной, может быть индикатором серьёзных проблем со здоровьем. Дерматолог и косметолог Надежда Набатникова объяснила, что состояние этой области может сигнализировать о наличии заболеваний, таких как сахарный диабет, авитаминоз или псориаз.

Дерматолог назвала болезни, о которых говорит состояние кожи на локтях
Фото: unsplash.com by Scott Webb, PDM

Например, потемнение или серый оттенок кожи на локтях могут указывать на проблемы с сахаром в крови. В таких случаях специалист рекомендует пересмотреть рацион и обратиться к эндокринологу для проверки уровня глюкозы.

Шершавость локтей зачастую свидетельствует о дефиците витаминов A и E, что можно компенсировать включением в рацион продуктов, богатых этими веществами, таких как тресковая печень и жирная рыба.

Псориаз может проявляться красно-розовыми высыпаниями и зудом, требующими немедленной консультации у дерматолога. Однако Надежда отмечает, что не всегда изменения на коже локтей связаны с патологиями: такие факторы, как грубая одежда, горячие ванны или механическое воздействие, также могут вызывать проблемы.

Для ухода за локтями дерматолог советует использовать кремы с мочевиной и натуральными маслами, которые увлажняют и смягчают кожу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом. Площадь кожи у взрослого человека достигает 1,5-1,6 м², масса 4-6 %, а вместе с подкожной клетчаткой («гиподермой») 16-17 % от общей массы тела. Толщина кожи человека в зависимости от участка тела: дермы — 0,5-5 мм, эпидермиса — 35 мкм — 1,5 мм. Кожа является органом одного из 5 чувств — осязания. == Литература == Арьев Т.Я. Термические поражения. — Л.: Медицина, 1966. — 704 с. — 8000 экз. Книпович, Тарханов И. Р., Хлопин Г. В.,. Кожа // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Самусев Р. П., Липченко В. Я. Атлас анатомии человека. — М., 2002. — 704 с.

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы. Наиболее частый симптом сахарного диабета — гипергликемия. Сахарный диабет 2-го типа возникает у людей с предрасположенностью к нему при сочетании нескольких условий, наиболее частым фактором риска является ожирение или повышенный индекс массы тела, а также артериальная гипертония и дислипидемия. Диагностика сахарного диабета второго типа затруднена тем, что его симптомы часто слабо выражены, и заболевание диагностируется уже при возникновении осложнений через несколько лет после его возникновения. == Литература == Ягудина Р. И., Куликов А. Ю., Аринина Е. Е. Фармакоэкономика сахарного диабета второго типа. — М.: «Медицинское информационное агентство», 2011. — 352 с. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus : [англ.] / The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus // Diabetes Care. — 2003. — Vol. 26, no. Suppl. 1. — P. S5-S20. — doi:10.2337/diacare.26.2007.S5.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
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