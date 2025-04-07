Рост в 30% без стратегии — почему туризм в Кузбассе всё равно приносит прибыль

Доходы Кузбасса от туристической отрасли в 2024 году составили 3 миллиарда рублей, что на 30% больше, чем годом ранее. Информацию опубликовали в чате губернатора, отвечая на вопрос жителя региона о финансовой отдаче от туризма.
При этом представители Минфина Кемеровской области уточнили, что делать чёткие прогнозы по налоговым поступлениям от туризма сложно:
"Корректно спрогнозировать размер налоговых поступлений в доходную часть бюджета от туристической отрасли не представляется возможным в связи с тем, что прирост налоговых поступлений зависит от многих факторов", — пояснили в ведомстве.
Несмотря на это, рост поступлений от туризма стал заметной тенденцией в 2024 году. Такой результат свидетельствует о том, что туристический сектор Кузбасса уверенно развивается, несмотря на ограниченные прогнозные возможности.
Ранее власти региона сообщали о росте интереса к промышленному и экологическому туризму, развитию инфраструктуры и запуске новых маршрутов по регионам Кузбасса. Всё это постепенно начинает приносить финансовую отдачу.
Ке́мерово — город в России, административный центр Кемеровской области и Кемеровского района (муниципального округа), в состав которого не входит.
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