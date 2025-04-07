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Шерсть не будет повсюду: выбираем кошку, которая не сыпется

Зоосфера

Мечтаете о кошке, но боитесь ежедневной уборки и катков шерсти по углам? Не переживайте — природа позаботилась о том, чтобы и у аллергиков, и у эстетов был шанс на пушистое счастье без лишних хлопот. Эти породы почти не линяют, при этом остаются ласковыми, умными и удивительно красивыми.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

1. Сиамская кошка: гладкая классика с характером

Сиамки — как утончённые аристократы с дерзкой искрой. Шерсть у них короткая и плотная, а линька почти незаметна. Главное — наладить контакт: если вы заслужите доверие сиамской кошки, она откроется с неожиданно нежной стороны.

2. Меконгский бобтейл: кошка с хвостом, как у куклы

Меконгский бобтейл — древняя восточная порода, отличающаяся интеллектом и преданностью. Шерсть мягкая и шелковистая, при этом не лезет, даже в сезон линьки. А ещё эти котики умеют привязываться к человеку — как собаки, только с усами.

3. Ориентальная кошка: энергия и экзотика

Гибкие, яркие и бесконечно любопытные — ориенталы не дадут скучать. Их короткая шерсть почти не сыплется, а темперамент делает их идеальными компаньонами для активных людей. Эти кошки — словно живые статуэтки из восточных легенд.

4. Русская голубая: бархат без беспорядка

Шерсть этих кошек напоминает бархат — плотная, мягкая и не склонная к выпадению. Если регулярно вычёсывать любимицу, можно навсегда забыть о шерсти на диване. Плюс — невероятная мягкость характера и сдержанная ласковость.

5. Селкирк-рекс: кудряшка без сюрпризов

Хотя эта кошка и выглядит как пушистый облачко, шерсть у неё практически не сыплется. Кудри, похожие на овечьи, держатся крепко. Селкирки спокойны, дружелюбны и легко уживаются даже с самыми капризными детьми.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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