Почва стала кислой? Это средство исправит ситуацию без вреда

Если почва на участке слишком кислая, урожай может подвести. Чтобы этого избежать, огородники прибегают к проверенным способам: самый популярный — внесение доломитовой муки. Она не только выравнивает pH, но и улучшает качество почвы, обогащая её важными элементами.
Доломитка — универсальный помощник. Помимо раскисления, она работает как удобрение: в её составе много магния и кальция, которые жизненно важны для растений.
К тому же, это средство абсолютно безопасно: не вредит ни растениям, ни людям. А ещё - помогает в борьбе с вредителями, действуя мягко, но эффективно.
Использование доломитовой муки — дело простое. Достаточно рассыпать её равномерно по грядкам и аккуратно взрыхлить землю. Лучше всего вносить состав осенью или весной до посадок, чтобы к сезону он уже подействовал.
Второй вариант — известь. Она тоже снижает кислотность, но действует куда жёстче. Работать с ней нужно осторожно: надевайте перчатки и соблюдайте дозировку. Известкование уничтожает не только вредные микроорганизмы, но и полезные, поэтому весной обязательно внесите органику или комплексные удобрения, чтобы восстановить баланс.
Если вы за мягкое действие, дополнительное питание и безопасность — выбирайте доломитовую муку. Для быстрого эффекта на проблемных участках подойдёт известь, но её стоит использовать с умом.
По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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