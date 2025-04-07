Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это даже круче, чем ходьба: вот что будет если делать по 10 приседаний в течение рабочего дня
Седые волосы? Вот натуральное средство, которое затмит любые окрашивания
Как приготовить капусту, чтобы съели даже дети
Забытая хитрость наших бабушек: как усилить вкус бульона
Шерсть не будет повсюду: выбираем кошку, которая не сыпется
Рост в 30% без стратегии — почему туризм в Кузбассе всё равно приносит прибыль
Волосы секутся и быстро пачкаются? Возможно, причина прямо у вас в руке
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть
Кошка, которая не шумит и не мешает — мечта интроверта

Почва стала кислой? Это средство исправит ситуацию без вреда

1:40
Садоводство

Если почва на участке слишком кислая, урожай может подвести. Чтобы этого избежать, огородники прибегают к проверенным способам: самый популярный — внесение доломитовой муки. Она не только выравнивает pH, но и улучшает качество почвы, обогащая её важными элементами.

Плодородная почва
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плодородная почва

Зачем нужна доломитовая мука

Доломитка — универсальный помощник. Помимо раскисления, она работает как удобрение: в её составе много магния и кальция, которые жизненно важны для растений.

К тому же, это средство абсолютно безопасно: не вредит ни растениям, ни людям. А ещё - помогает в борьбе с вредителями, действуя мягко, но эффективно.

Как применять правильно

Использование доломитовой муки — дело простое. Достаточно рассыпать её равномерно по грядкам и аккуратно взрыхлить землю. Лучше всего вносить состав осенью или весной до посадок, чтобы к сезону он уже подействовал.

А если доломитки нет

Второй вариант — известь. Она тоже снижает кислотность, но действует куда жёстче. Работать с ней нужно осторожно: надевайте перчатки и соблюдайте дозировку. Известкование уничтожает не только вредные микроорганизмы, но и полезные, поэтому весной обязательно внесите органику или комплексные удобрения, чтобы восстановить баланс.

Что выбрать

Если вы за мягкое действие, дополнительное питание и безопасность — выбирайте доломитовую муку. Для быстрого эффекта на проблемных участках подойдёт известь, но её стоит использовать с умом.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Еда и рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты Аудио 
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Авто
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту Аудио 
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Последние материалы
Евросоюз отказался идти на конфронтацию с США по тарифам. Причина кроется в падении акций ВПК
Как приготовить капусту, чтобы съели даже дети
Забытая хитрость наших бабушек: как усилить вкус бульона
Шерсть не будет повсюду: выбираем кошку, которая не сыпется
Почва стала кислой? Это средство исправит ситуацию без вреда
Рост в 30% без стратегии — почему туризм в Кузбассе всё равно приносит прибыль
Волосы секутся и быстро пачкаются? Возможно, причина прямо у вас в руке
Насыпьте под куст — и клубника даст больше, чем вы сможете съесть
Кошка, которая не шумит и не мешает — мечта интроверта
Бачок не набирает воду? Почините за 15 минут — без сантехника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.