Врач-инфекционист объяснила, возможно ли обнаружить бактерии ботулизма в пище

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Врач Мескина: распознать бактерии ботулизма в продуктах чрезвычайно сложно

Здоровье

Елена Мескина, врач-инфекционист и главный внештатный специалист Московской области по инфекционным болезням у детей, предупредила NEWS.ru, что обнаружение бактерий и токсинов ботулизма в готовых блюдах или продуктах питания практически невозможно. Однако, чтобы снизить риск заражения, необходимо соблюдать определённые меры предосторожности, хотя даже они не могут обеспечить 100%-ную защиту.

Врач Мескина: распознать бактерии ботулизма в продуктах чрезвычайно сложно
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia

"Распознать бактерии и токсины ботулизма в готовом блюде в принципе невозможно, а в продуктах крайне сложно. Даже без каких-либо подозрительных признаков внутри может быть токсин. И для отравления хватит очень маленького его количества. Поэтому невозможно себя обезопасить на 100%", — уточнила Елена Мескина.

Врач подчеркнула, что продукты из вздувшейся тары никогда не должны быть употреблены в пищу. Если в банке видны пузырьки воздуха, её необходимо немедленно выбросить. Кроме того, доктор не рекомендует покупать домашние консервы, так как они не проходят через специальные проверки, как это происходит с магазинной продукцией.

Мескина также отметила, что токсин ботулизма разрушается при хорошей термической обработке продукта. Поэтому она советует не заказывать в кафе блюда, содержащие сырые или консервированные продукты, и покупать продукты только в проверенных заведениях. Если блюдо имеет странный вкус или низкое качество, его лучше выбросить, не сожалея о потраченных деньгах.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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