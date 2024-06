Врач-инфекционист объяснила, возможно ли обнаружить бактерии ботулизма в пище

Елена Мескина, врач-инфекционист и главный внештатный специалист Московской области по инфекционным болезням у детей, предупредила NEWS.ru, что обнаружение бактерий и токсинов ботулизма в готовых блюдах или продуктах питания практически невозможно. Однако, чтобы снизить риск заражения, необходимо соблюдать определённые меры предосторожности, хотя даже они не могут обеспечить 100%-ную защиту.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Australia