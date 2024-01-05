У Плющенко запланирована седьмая по счёту операция на позвоночнике

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жена знаменитого фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская не исключила, что её супругу скоро сделают очередную операцию на позвоночнике, которая станет для спортсмена уже седьмой по счёту.

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Рудковская напомнила о травмах фигуриста, из-за которых он с трудом может кататься на коньках и вынужден принимать для этого обезболивающие препараты.

"Плющенко сейчас сам катается в шоу, но меньше — он травмирован, катался на уколах и, видимо, скоро будет ложиться на серьёзную операцию на спине. Седьмая операция на позвоночнике", — сказала Рудковская, которую цитирует "Спорт-Экспресс".

Ранее Плющенко признался, что собирается расширить свою академию фигурного катания. построив новый ледовый и игровой центры, в которых можно будет заниматься и другими видами спорта, в частности, хоккеем и футболом.