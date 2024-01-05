Жена знаменитого фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская не исключила, что её супругу скоро сделают очередную операцию на позвоночнике, которая станет для спортсмена уже седьмой по счёту.
Рудковская напомнила о травмах фигуриста, из-за которых он с трудом может кататься на коньках и вынужден принимать для этого обезболивающие препараты.
"Плющенко сейчас сам катается в шоу, но меньше — он травмирован, катался на уколах и, видимо, скоро будет ложиться на серьёзную операцию на спине. Седьмая операция на позвоночнике", — сказала Рудковская, которую цитирует "Спорт-Экспресс".
Ранее Плющенко признался, что собирается расширить свою академию фигурного катания. построив новый ледовый и игровой центры, в которых можно будет заниматься и другими видами спорта, в частности, хоккеем и футболом.
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