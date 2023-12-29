Плющенко планирует открыть академии футбола и хоккея

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что собирается расширить свою академию, добавив к ней два других направления.

Фото: openverse.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Плющенко рассказал, что у него есть планы построить ещё одну ледовую арену, потому что в имеющейся недостаточно льда на связанные с ним виды спорта - хоккей, керлинг, шорт-трек.

Плюс к ледовым видам спорта фигурист собирается открыть также и академию футбола.

«Собираемся строить ещё одну ледовую арену. Сейчас мы ведем переговоры с Валерием Каменским, чтобы создать его школу. Он также живет неподалеку", - сказал Плющенко, которого цитирует пресс-служба губернатора Московской области.

Фигурист пояснил, что собирается построить своего рода олимпийскую деревню, в которой были бы разные виды спорта.

Олимпийский чемпион является основателем академии "Ангелы Плющенко", которую он создал в 2017 году в Одинцовском городском округе.