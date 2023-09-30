Российский фигурист Евгений Плющенко за последнюю неделю взял два кредита на покупку двух люксовых машины, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что общая стоимость приобретенных автомобилей может достигать 50 млн рублей. Первой машиной стал минивэн Mercedes-Benz V-Класс. Его фигурист смог приобрести в кредит на пять лет по 14% годовых за 15-20 млн рублей.
Позднее Плющенко решил порадовать своего старшего наследника, Александра, и прикупил "гелендваген" Mercedes-Benz G 63 AMG, о котором тот всегда мечтал. Такая покупка обошлась семейству в 30 млн рублей. Этот кредит оформлен на семь лет.
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