Любимая Собака актера Вячеслава Гришечкина Беня две недели находится одна в его квартире. Даже несмотря на то, что ее планировал забрать директор артиста.
Беня до сих пор находится в квартире умершего актера и не отходит от кровати Гришечкина. Как пишет Telegram-канал SHOT, пес скулит, почти ничего не ест и в буквальном смысле сходит с ума от одиночества.
Директор артиста Максим Миллер периодически заезжает, чтобы покормить собаку и выгулять. К нему также заходит консьержка. Чтобы не травмировать пса, новых хозяев ему не ищут. Миллер предполагает, что в будущем заберет его к себе.
Вячеслав Гришечкин взял Беню несколько лет назад, встретив на кладбище, где похоронена его супруга. В парке, проходила выставка бездомных собак, там он и забрал себе нового друга, с которым был до самой смерти. Сейчас псу шесть с половиной лет.
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