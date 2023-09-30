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Пес Вячеслава Гришечкина после смерти артиста две недели живет один

1:07
Шоу-бизнес

Любимая Собака актера Вячеслава Гришечкина Беня две недели находится одна в его квартире. Даже несмотря на то, что ее планировал забрать директор артиста.

Пес Вячеслава Гришечкина после смерти артиста две недели живет один
Фото: Центральное ттелевидение YouTube-канал

Беня до сих пор находится в квартире умершего актера и не отходит от кровати Гришечкина. Как пишет Telegram-канал SHOT, пес скулит, почти ничего не ест и в буквальном смысле сходит с ума от одиночества.

Директор артиста Максим Миллер периодически заезжает, чтобы покормить собаку и выгулять. К нему также заходит консьержка. Чтобы не травмировать пса, новых хозяев ему не ищут. Миллер предполагает, что в будущем заберет его к себе.

Вячеслав Гришечкин взял Беню несколько лет назад, встретив на кладбище, где похоронена его супруга. В парке, проходила выставка бездомных собак, там он и забрал себе нового друга, с которым был до самой смерти. Сейчас псу шесть с половиной лет.

Ранее мы писали, что певица Слава больше не хочет знать своего товарища Андрея Малахова.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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