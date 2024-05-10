Тёртый песочный пирог с лимонной начинкой: готовится несложно, но будет принят на "ура"

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Тёртый лимонный пирог: восхитительный десерт с ароматными цитрусами

2:04
Еда

Рецепт лимонного тёртого пирога довольно прост, а удовольствие от его поедания ваши близкие получат просто огромное!

Тёртый лимонный пирог: восхитительный десерт с ароматными цитрусами
Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Количество порций: 6

Ингредиенты:

— 250 г сливочного масла,

— 2 шт яиц,

— 1/4 ч ложки соли,

— 300 г сахара (обычного или коричневого),

— 60 г сметаны,

— 450 г муки,

— 10 г разрыхлителя,

— 300-350 г лимонов,

— 15 г кукурузного крахмала,

— сахарная пудра (по вкусу).

Приготовление:

  1. На 1 час поместите сливочное масло в морозилку.
  2. Взбейте яйца венчиком с солью, половиной сахара и сметаной.
  3. В миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Натрите замороженное масло на крупной тёрке прямо в миску с мукой. Добавьте яичную смесь и быстро замесите мягкое тесто.
  4. Отдельно отложите примерно треть готового теста, заверните его в плёнку и положите в морозилку на время приготовления начинки. Оставшуюся часть теста уберите в холодильник.
  5. С помощью тёрки снимите цедру с вымытых и обсушенных лимонов. Удалите белую оболочку с лимонов и измельчите мякоть в блендере.
  6. В сотейнике смешайте лимонное пюре, цедру, кукурузный крахмал и оставшийся сахар. Поставьте на средний огонь и, как только смесь закипит, снимите с огня. Остудите.
  7. Раскатайте большую часть теста в пласт и выложите его в форму, застеленную пергаментом.
  8. Равномерно распределите лимонную начинку по тесту.
  9. Выньте замороженное тесто и грубо натрите его прямо на начинку, стараясь покрыть всю поверхность равномерно.
  10. Запекайте пирог при температуре 180 °С около 30-35 минут.
  11. Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой по вкусу. Приятного аппетита!
ТЕРТЫЙ ПИРОГ “Цитрус” лимонный пирог песочное тесто и ароматная начинка Люда Изи Кук пирог Lemon Pie
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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