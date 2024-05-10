Тёртый песочный пирог с лимонной начинкой: готовится несложно, но будет принят на "ура"
Тёртый лимонный пирог: восхитительный десерт с ароматными цитрусами
2:04
Рецепт лимонного тёртого пирога довольно прост, а удовольствие от его поедания ваши близкие получат просто огромное!
Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Количество порций: 6
Ингредиенты:
— 250 г сливочного масла,
— 2 шт яиц,
— 1/4 ч ложки соли,
— 300 г сахара (обычного или коричневого),
— 60 г сметаны,
— 450 г муки,
— 10 г разрыхлителя,
— 300-350 г лимонов,
— 15 г кукурузного крахмала,
— сахарная пудра (по вкусу).
Приготовление:
- На 1 час поместите сливочное масло в морозилку.
- Взбейте яйца венчиком с солью, половиной сахара и сметаной.
- В миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Натрите замороженное масло на крупной тёрке прямо в миску с мукой. Добавьте яичную смесь и быстро замесите мягкое тесто.
- Отдельно отложите примерно треть готового теста, заверните его в плёнку и положите в морозилку на время приготовления начинки. Оставшуюся часть теста уберите в холодильник.
- С помощью тёрки снимите цедру с вымытых и обсушенных лимонов. Удалите белую оболочку с лимонов и измельчите мякоть в блендере.
- В сотейнике смешайте лимонное пюре, цедру, кукурузный крахмал и оставшийся сахар. Поставьте на средний огонь и, как только смесь закипит, снимите с огня. Остудите.
- Раскатайте большую часть теста в пласт и выложите его в форму, застеленную пергаментом.
- Равномерно распределите лимонную начинку по тесту.
- Выньте замороженное тесто и грубо натрите его прямо на начинку, стараясь покрыть всю поверхность равномерно.
- Запекайте пирог при температуре 180 °С около 30-35 минут.
- Перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой по вкусу. Приятного аппетита!
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ТЕРТЫЙ ПИРОГ “Цитрус” лимонный пирог песочное тесто и ароматная начинка Люда Изи Кук пирог Lemon Pie
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру