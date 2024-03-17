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Тёртый пирог с вареньем: ваши домашние будут в восторге от чаепития с этой выпечкой

Тёртый пирог с вареньем: при всей простоте приготовления всегда идёт на "ура"

1:49
Еда

Хотите приготовить простой и быстрый пирог с вареньем? Мы предлагаем вам рецепт тёртого пирога из песочного теста, который обязательно понравится всей вашей семье.

Тёртый пирог с вареньем: при всей простоте приготовления всегда идёт на "ура"
Фото: commons.wikimedia.org by Greta Ceresini is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это экономичное блюдо от RussianFood.com, которое просто готовится и особенно вкусно сочетается с чашкой горячего чая или кофе.

Для приготовления пирога нам понадобятся следующие продукты (на 7 порций):

— 200 г сливочного масла или маргарина,

— 2 яйца,

— 200 г сахарного песка,

— 0,5 чайной ложки пищевой соды,

— 400 г пшеничной муки,

— 200 г варенья,

— арахис (по вкусу).

И вот как готовить этот пирог:

  1. Тщательно взбейте яйца с сахаром в однородную массу. Добавьте соду и хорошо перемешайте.
  2. Растопите сливочное масло и добавьте его к смеси с яйцами и сахаром. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  3. Постепенно добавьте просеянную муку в смесь. Перемешивайте, пока не получится мягкое и эластичное тесто.
  4. Разделите полученное тесто на две части, сделав одну часть немного меньше. Положите меньшую часть теста в холодильник на 30 минут.
  5. Покройте противень пергаментной бумагой для выпечки. Равномерно разложите большую часть теста на бумагу. Не придавливайте тесто слишком сильно, чтобы избежать излишней жёсткости.
  6. Равномерно распределите варенье по основе из теста.
  7. На большой терке натрите охлаждённую маленькую часть теста и равномерно распределите его поверх варенья.
  8. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.
  9. После выпекания немного остудите пирог и нарежьте его на порционные кусочки.

Этот тёртый пирог с вареньем отлично подойдет для чаепития или десерта. Приятного аппетита!

ТЕРТЫЙ ПИРОГ с ВАРЕНЬЕМ или ПОВИДЛОМ, нежный и рассыпчатый
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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