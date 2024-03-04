Простая шарлотка на кефире: тесто для неё перемешивается обычной ложкой

Вкусная шарлотка на кефире: простой пирог для уютного чаепития

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Сделать вкусную шарлотку на кефире очень легко — тесто по рецепту сайта "Гастроном.ру" перемешивается не миксером, а самой обычной ложкой.

Фото: flickr.com by joebeone is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 3 яблока среднего размера,

— 3 яйца,

— 120-220 г сахара,

— 250 г кефира,

— 210 г муки,

— 1 ст. ложка кукурузного или картофельного крахмала,

— 1 ч. ложка разрыхлителя,

— 0,4 ч. ложки соды,

— 0,2 ч. ложки соли,

— ваниль или корица по вкусу,

— сливочное масло и мука для обсыпки формы.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 170 °С. Смажьте и посыпьте мукой форму, поставьте в холодильник. Нарежьте 2 яблока кубиками, обсыпьте крахмалом. Оставшееся яблоко разрежьте на ломтики. В одной миске смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. В другой миске смешайте яйца с сахаром, добавьте кефир и ароматизаторы. Объедините сухие и жидкие ингредиенты, перемешайте, добавьте нарезанные яблоки. Разложите тесто в форму, украсьте ломтиками яблока. Выпекайте 45-50 мин до готовности. Остудите шарлотку.

Подсказка: Используйте кефир с жирностью не менее 2,5%, чтобы получить вкусную шарлотку.