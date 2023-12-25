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Нежный яблочный пирог со сметаной: прост в приготовлении и тает во рту

2:14
Еда

Пирог с яблоками — это классика любого чаепития. У каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт яблочного пирога — от всеми любимой шарлотки до настоящих шедевров.

Нежный яблочный пирог со сметаной: прост в приготовлении и тает во рту
Фото: wikimedia.org by Ralph Daily is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Попробуйте приготовить эту ароматную выпечку по-новому — на сметане, по рекомендации дзен-канала "Кулинарные рецепты". Сочные яблоки, рассыпчатое тесто и оригинальная сметанная заливка никого не оставят равнодушными!

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • сметана (полстакана в тесто + 200 г для заливки);
  • 150 г сливочного масла;
  • сахар (120 г в тесто + 3 ст. л для заливки);
  • 1 ст. л крахмала;
  • 2-3 яблока;
  • 200 г муки;
  • 1 ст. л крахмала;
  • 2 ч. л разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Приготовление

1. Для теста смешайте полстакана сметаны и растопленное сливочное масло. Добавьте 120 г сахара и щепотку соли, как следует перемешайте.

2. В отдельной посуде хорошо взбейте 3 яйца, добавьте их в сметанно-масляную смесь, перемешайте.

3. Смешайте муку с 2 ч. ложками разрыхлителя и по чуть-чуть всыпьте её в сметанно-яичную массу, быстро при этом перемешивая, чтобы не допустить образования комочков.

4. Приготовьте яблоки: помойте, вырежьте сердцевину и нарежьте ломтиками небольшого размера (вдоль).

5. Застелите форму для запекания бумагой для выпечки. Вылейте в неё тесто. Уложите на тесто нарезанные яблоки.

6. Сделайте сметанную заливку. Для неё смешайте 200 г сметаны, взбитое отдельно яйцо, 1 ст. л крахмала и 3 ст. л сахара. Перемешайте как следует и вылейте заливку сверху на яблоки.

7. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 40 минут.

После выпекания дайте пирогу остыть и только после этого нарежьте его на порции.

Пирог с яблоками и со сметаной / ПРОСТО и ВКУСНО
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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