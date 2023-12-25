Нежный яблочный пирог со сметаной: прост в приготовлении и тает во рту

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с яблоками — это классика любого чаепития. У каждой хозяйки есть свой проверенный рецепт яблочного пирога — от всеми любимой шарлотки до настоящих шедевров.

Фото: wikimedia.org by Ralph Daily is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Попробуйте приготовить эту ароматную выпечку по-новому — на сметане, по рекомендации дзен-канала "Кулинарные рецепты". Сочные яблоки, рассыпчатое тесто и оригинальная сметанная заливка никого не оставят равнодушными!

Ингредиенты:

4 яйца;

сметана (полстакана в тесто + 200 г для заливки);

150 г сливочного масла;

сахар (120 г в тесто + 3 ст. л для заливки);

1 ст. л крахмала;

2-3 яблока;

200 г муки;

1 ст. л крахмала;

2 ч. л разрыхлителя;

щепотка соли.

Приготовление

1. Для теста смешайте полстакана сметаны и растопленное сливочное масло. Добавьте 120 г сахара и щепотку соли, как следует перемешайте.

2. В отдельной посуде хорошо взбейте 3 яйца, добавьте их в сметанно-масляную смесь, перемешайте.

3. Смешайте муку с 2 ч. ложками разрыхлителя и по чуть-чуть всыпьте её в сметанно-яичную массу, быстро при этом перемешивая, чтобы не допустить образования комочков.

4. Приготовьте яблоки: помойте, вырежьте сердцевину и нарежьте ломтиками небольшого размера (вдоль).

5. Застелите форму для запекания бумагой для выпечки. Вылейте в неё тесто. Уложите на тесто нарезанные яблоки.

6. Сделайте сметанную заливку. Для неё смешайте 200 г сметаны, взбитое отдельно яйцо, 1 ст. л крахмала и 3 ст. л сахара. Перемешайте как следует и вылейте заливку сверху на яблоки.

7. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 40 минут.

После выпекания дайте пирогу остыть и только после этого нарежьте его на порции.