Причина, чтобы попробовать асану "Собака мордой вниз"

Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина рассказала о пользе асаны "Собака мордой вниз".
По ее словам, которые приводит "СЭ", при выполнении асаны: активно вытягивается задняя поверхность бедер; улучшается кровоснабжение головного мозга и подвижность плечевого пояса; стимулируется работа пищеварительной системы, а также успокаивается разум.
Однако у упражнения есть и противопоказания. Асану запрещено делать при недавних травмах запястий, предплечий, локтей; при головных болях, головокружениях; во время последнего триместра беременности.
А людям с повышенным давлением не стоит стоять в асане слишком долго.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.