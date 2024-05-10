Причина, чтобы попробовать асану "Собака мордой вниз"

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Инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина рассказала о пользе асаны "Собака мордой вниз".

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По ее словам, которые приводит "СЭ", при выполнении асаны: активно вытягивается задняя поверхность бедер; улучшается кровоснабжение головного мозга и подвижность плечевого пояса; стимулируется работа пищеварительной системы, а также успокаивается разум.

Однако у упражнения есть и противопоказания. Асану запрещено делать при недавних травмах запястий, предплечий, локтей; при головных болях, головокружениях; во время последнего триместра беременности.

А людям с повышенным давлением не стоит стоять в асане слишком долго.