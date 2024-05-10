Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Эльбрусе стартовал сезон альпинистских восхождений
В России разрабатывают законопроект о деятельности маркетплейсов
Анна Нетребко пришла в русскую церковь в Германии в честь Пасхи
IEEE: представлена первая в мире антенна 6G
Всё о различиях между обычной и ипотечной страховкой жизни
Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч
Причина, чтобы попробовать асану "Собака мордой вниз"
Тёртый лимонный пирог: восхитительный десерт с ароматными цитрусами
Делимся секретами любителям петунии
Витамин D: солнечное лечение для здоровой кожи и прекрасного внешнего вида

Солнечный витамин D: ключ к здоровой коже

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Витамин D, или солнечный витамин, является ключевым элементом для здоровья кожи. Несмотря на то, что его значение часто недооценивается, он играет важную роль в поддержании красоты. Давайте вместе с bebeautiful.in углубимся в изучение этого витамина и его влияния на кожу.

Солнечный витамин D: ключ к здоровой коже
Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

Что такое витамин D?

Витамин D - это группа жирорастворимых секостероидов, которые способствуют усвоению кальция, магния и фосфатов, а также выполняют другие биологические функции в организме. Основным его источником является солнечный свет, который стимулирует производство витамина в коже. Поэтому его еще называют "солнечным витамином".

Витамин D поступает в организм двумя путями: через кожу под воздействием солнечного света и через пищу. Для поддержания его нормального уровня достаточно подвергаться солнечному свету и употреблять продукты, богатые этим витамином, такие как рыба, мясо и яйца.

Польза витамина D для кожи

Он обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают бороться с различными кожными проблемами, такими как сухость, прыщи, экзема и псориаз. Витамин D также способствует борьбе с признаками преждевременного старения, такими как морщины и тонкие линии.

Этот витамин помогает в обновлении клеток, что способствует улучшению текстуры и цвета эпидермиса. Он также способствует увеличению производства коллагена, что делает кожу более упругой и улучшает ее общее состояние.

Как витамин D помогает коже?

Недостаток витамина D может привести к различным проблемам кожи, включая сухость, воспаления и преждевременное старение. Поэтому важно поддерживать его нормальный уровень в организме. Это можно сделать, увеличивая потребление продуктов, богатых витамином D, и проводя больше времени на солнце.

Однако следует помнить, что избыток солнечного воздействия может быть вреден для кожи, поэтому важно использовать солнцезащитные средства перед выходом на улицу. Кроме того, консультация с врачом и использование косметических продуктов с витамином D также могут помочь поддерживать здоровье вашей кожи.

Витамин D: здоровье и красота кожи / Улучшить качество кожи витамином D / Препараты, питание, солнце
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
Делимся полезными свойствами лопуха
"Лицо тает": фанаты обсуждают похудевшую Дженнифер Лопес на Met Gala
Германия превосходно инвестирует в смерти украинцев Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Запомните это: растения, которые не любят золу
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки
Тренер назвал лучшие упражнения для утренней зарядки
Последние материалы
На Эльбрусе стартовал сезон альпинистских восхождений
В России разрабатывают законопроект о деятельности маркетплейсов
Анна Нетребко пришла в русскую церковь в Германии в честь Пасхи
IEEE: представлена первая в мире антенна 6G
Всё о различиях между обычной и ипотечной страховкой жизни
Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч
Причина, чтобы попробовать асану "Собака мордой вниз"
Тёртый лимонный пирог: восхитительный десерт с ароматными цитрусами
Солнечный витамин D: ключ к здоровой коже
Делимся секретами любителям петунии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников