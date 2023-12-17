DailyMail: благодаря дополнительному сну в выходные риск инсульта снижается на 60%

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Благодаря возможности подольше поспать в выходные после рабочей недели уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инсульта. К такому выводу пришли учёные Китайского Нанкинского медицинского университета, результаты исследования которых размещены на портале DailyMail.

Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Учёные проанализировали у 3400 человек данные о привычках, имеющих отношение ко сну, а также информацию о состоянии их здоровья.

После обработки имеющихся данных специалисты сделали вывод, что у тех, у кого не было возможности выспаться в рабочие дни, но кто смог поспать на пару часов дольше в субботу или воскресенье, риск инфаркта или инсульта снижался на 63%.

В то же время у тех, кто спал в выходные так же мало, как и на протяжении рабочей недели, вероятность развития сердечных заболеваний была высокой.

Ранее учёные выяснили, что развитие депрессии или ожирения снижается, если человек в выходные спит на один или два часа дольше обычного.

Сон и инсульт