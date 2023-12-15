Когда нужно ужинать, чтобы не проснуться с инсультом

Рацион питания представляет собой один из основных факторов, воздействующих на здоровье человека. Однако не менее важно не только выбирать качественные продукты для создания сбалансированного меню, но и знать оптимальное время для их употребления. Это может существенно снизить риск различных серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые нарушения.
С целью выяснения влияния времени приема пищи на организм человека, ученые провели обширное аналитическое исследование, в ходе которого была проанализирована информация о 103 389 участниках когортного исследования. Подавляющее большинство из них были женщины (79%), находившиеся в возрасте от 34 до 50 лет.
Исследователи изучили связь между моделями потребления пищи и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у испытуемых. Для обеспечения чистоты научного анализа и исключения возможных системных ошибок, полученные данные были скорректированы с учетом социально-демографических факторов, таких как возраст, пол, семейное положение, качество питания, образ жизни и циклы сна.
В итоге было выявлено, что отсрочка завтрака увеличивает вероятность развития болезней сердца и сосудов на 6% с каждым часом. Таким образом, те, кто завтракает в 9 или 10 утра, подвергают себя риску увеличения этой вероятности на 6 или 12%, по сравнению с теми, кто питается в 8 утра.
Особенно высок риск при позднем ужине. Здесь вероятность развития, например, инсульта, возрастает до 28% у тех, кто ужинает после 9 вечера. Этому риску не подвергаются те, кто заканчивает употребление пищи до 20:00 часов. У женщин, принимавших участие в исследовании, эта связь была особенно выражена. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
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