Когда нужно ужинать, чтобы не проснуться с инсультом

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рацион питания представляет собой один из основных факторов, воздействующих на здоровье человека. Однако не менее важно не только выбирать качественные продукты для создания сбалансированного меню, но и знать оптимальное время для их употребления. Это может существенно снизить риск различных серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые нарушения.

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С целью выяснения влияния времени приема пищи на организм человека, ученые провели обширное аналитическое исследование, в ходе которого была проанализирована информация о 103 389 участниках когортного исследования. Подавляющее большинство из них были женщины (79%), находившиеся в возрасте от 34 до 50 лет.

Исследователи изучили связь между моделями потребления пищи и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у испытуемых. Для обеспечения чистоты научного анализа и исключения возможных системных ошибок, полученные данные были скорректированы с учетом социально-демографических факторов, таких как возраст, пол, семейное положение, качество питания, образ жизни и циклы сна.

В итоге было выявлено, что отсрочка завтрака увеличивает вероятность развития болезней сердца и сосудов на 6% с каждым часом. Таким образом, те, кто завтракает в 9 или 10 утра, подвергают себя риску увеличения этой вероятности на 6 или 12%, по сравнению с теми, кто питается в 8 утра.

Особенно высок риск при позднем ужине. Здесь вероятность развития, например, инсульта, возрастает до 28% у тех, кто ужинает после 9 вечера. Этому риску не подвергаются те, кто заканчивает употребление пищи до 20:00 часов. У женщин, принимавших участие в исследовании, эта связь была особенно выражена. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.