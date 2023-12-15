Терапевт рассказала о последствиях острого отравления: удар по нервной системе

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт "Клиники Фомина" Анна Дронова объяснила, что может стать причиной острого отравления.

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Медик рассказала, что причинами острого отравления являются токсичные вещества пищевого, алкогольного, химического, лекарственного или наркотического происхождения.

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Она отметила, что в ситуации отравления важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

"Наиболее распространёнными признаками отравления являются острая боль в животе, тошнота и рвота. Человек также может испытывать головную боль, слабость, повышение температуры тела и изменение цвета кожи", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Дронова предупредила, что крайне уязвимы дети и пожилые люди. При отравлении, по словам специалиста, страдает нервная система. Последствиями отравления может стать почечная недостаточность, патологии печени, развитие аллергических реакций вплоть до летального исхода.