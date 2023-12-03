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Какие продукты нельзя долго хранить в холодильнике

1:08
Еда

Технолог Николай Попов, выделил продукты, которые следует употреблять сразу после приготовления. Он рекомендует избегать оставления блюд на следующий день, так как это может повлечь за собой риск отравления или вызвать долгосрочное чувство отвращения к данным продуктам.

Какие продукты нельзя долго хранить в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by Jorge Royan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Рыба и морепродукты, даже при хранении в холодильнике, быстро портятся.

Попов подчеркнул, что мясо также следует употреблять незамедлительно после приготовления. Если оставить его в холодильнике более 12 часов, это может привести к нежелательным последствиям, особенно если мясо изначально было некачественным.

Длительное хранение любых молочных продуктов не рекомендуется, и необходимо внимательно следить за сроком годности. Вопреки распространенному мнению, вареные яйца следует употреблять в течение суток, а не хранить в холодильнике целую неделю, как многие считают.

Эксперт отметил, что для взрослых такие яйца могут быть безопасными, но дети или люди с ослабленным иммунитетом могут подвергнуться риску отравления.

ТОП-5 скоропортящихся продуктов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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