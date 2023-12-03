Какие продукты нельзя долго хранить в холодильнике

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Технолог Николай Попов, выделил продукты, которые следует употреблять сразу после приготовления. Он рекомендует избегать оставления блюд на следующий день, так как это может повлечь за собой риск отравления или вызвать долгосрочное чувство отвращения к данным продуктам.

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Рыба и морепродукты, даже при хранении в холодильнике, быстро портятся.

Попов подчеркнул, что мясо также следует употреблять незамедлительно после приготовления. Если оставить его в холодильнике более 12 часов, это может привести к нежелательным последствиям, особенно если мясо изначально было некачественным.

Длительное хранение любых молочных продуктов не рекомендуется, и необходимо внимательно следить за сроком годности. Вопреки распространенному мнению, вареные яйца следует употреблять в течение суток, а не хранить в холодильнике целую неделю, как многие считают.

Эксперт отметил, что для взрослых такие яйца могут быть безопасными, но дети или люди с ослабленным иммунитетом могут подвергнуться риску отравления.