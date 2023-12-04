Диетолог Гинзбург рассказал о продуктах, укрепляющих сердечно-сосудистую систему

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург перечислил шесть полезных для сердечно-сосудистой системы продуктов.

Фото: traveltimes .ru

Эксперт объяснил, что атеросклероз — главный враг сосудов, так как приводит к их закупорке. Это может закончиться различными сосудистыми заболеваниями.

Специалист отметил, что при закупорке мелких сосудов развивается кардиосклероз.

Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, что для профилактики инфарктов следует включить в рацион шесть групп продуктов. Он рекомендует питаться морской рыбой жирных сортов, добавлять в еду оливковое масло, разнообразить меню бобовыми культурами, кисломолочными продуктами, ягодами и овощами. Полезны, по его словам, лук, чеснок, имбирь, перец.