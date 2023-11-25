Ученые выявили у людей с синдромом дефицита внимания любовь к интимной переписке и вечеринкам

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Психотерапия

Международный коллектив ученых из Канады, Исландии и Великобритании провел исследование, посвящённое связи между синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и склонностью к участию в различных любовных авантюрах и сексуальных действиях. Результаты данного исследования опубликованы в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

СДВГ — это расстройство нервной системы, проявляющееся стойкой невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, оказывающими существенное влияние на повседневное функционирование. Людям, страдающим от СДВГ, часто бывает трудно сосредотачиваться на задачах, они допускают неосторожные ошибки, испытывают затруднения с организацией деятельности и могут быть забывчивыми в повседневной жизни.

Ученые провели анонимное опросное исследование, в рамках которого было опрошено 1 466 взрослых мужчин и женщин среднего возраста. Участники делились информацией о диагностированных у них психических расстройствах, а также рассказывали о своей сексуальной активности, романтических отношениях, сексуальных интересах и практиках.

Результаты исследования показали, что 39% участников имели диагноз СДВГ. При этом среднее количество сексуальных партнеров у женщин с СДВГ составляло 12, в сравнении с восемью у женщин без данного расстройства. Также выяснилось, что СДВГ снижает уровень удовлетворения от романтических отношений среди женщин.

Участники обоих полов с СДВГ также сообщали о повышенном интересе к различным сексуальным активностям, таким как интимная переписка, посещение тематических вечеринок, случайные связи с незнакомцами и так далее.

Как утверждают ученые, результаты исследования подчеркивают важность диагностирования СДВГ для оказания поддержки людям и предотвращения рискованного сексуального поведения.

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