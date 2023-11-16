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Названо самое распространённое в мире заболевание

0:54
Здоровье » Стоматология

Кариес — самое распространённое в мире заболевание, передаёт в среду ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Названо самое распространённое в мире заболевание
Фото: doctorlevin.ru

"Кариес встречается у 93% людей в мире, что делает его самым распространённым заболеванием", — пишет агентство.

Главной причиной "пандемии" кариеса в ведомстве называют сахар. Его повышенное содержание в рационе создаёт во рту отличную питательную среду для развития бактерий после каждого приёма пищи. Отсюда — основной способ профилактики: регулярная и тщательная гигиена полости рта.

Роспотребнадзор призывает внимательнее относиться к состоянию зубов — кариес не так уж безобиден, каковым, возможно, кто-то его считает. Недавно, к примеру, молодому жителю Кировской области пришлось перенести сложную операцию на сердце из-за не вылеченных вовремя зубов.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
Специалист Задирова Надежда
Ведущий специалист
Специалист Газарян Марина
Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед
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