Названо самое распространённое в мире заболевание

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Кариес — самое распространённое в мире заболевание, передаёт в среду ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Фото: doctorlevin.ru

"Кариес встречается у 93% людей в мире, что делает его самым распространённым заболеванием", — пишет агентство.

Главной причиной "пандемии" кариеса в ведомстве называют сахар. Его повышенное содержание в рационе создаёт во рту отличную питательную среду для развития бактерий после каждого приёма пищи. Отсюда — основной способ профилактики: регулярная и тщательная гигиена полости рта.

Роспотребнадзор призывает внимательнее относиться к состоянию зубов — кариес не так уж безобиден, каковым, возможно, кто-то его считает. Недавно, к примеру, молодому жителю Кировской области пришлось перенести сложную операцию на сердце из-за не вылеченных вовремя зубов.

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