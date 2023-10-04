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Жителю Кировской области прооперировали сердце из-за невылеченного кариеса

1:11
Здоровье

Из-за запущенного кариеса у жителя Кировской области было диагностировано серьёзное поражение сердца. Ему потребовалось оперативное вмешательство с заменой клапана аорты.

Жителю Кировской области прооперировали сердце из-за невылеченного кариеса
Фото: "Sarah Stambaugh - teeth" by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как рассказали в региональном минздраве, в Центр кардиологии и неврологии в Кирове был доставлен 40-летний пациент, у которого диагностировали тяжёлую недостаточность аортального клапана и уменьшение сократимости миокарда левого желудочка сердца.

Анализы крови мужчины показали повышенное количество воспалительных маркеров.

"В ходе дальнейшего диагностического поиска была обнаружена достаточно неожиданная причина. Пациент в течение нескольких лет не обращал внимания на здоровье своих зубов, не обращался к стоматологам. Что и привело к поражению сердца", — говорится в сообщении минздрава.

После того, как стоматологи пролечили разрушенные кариесом зубы мужчины, ему стало лучше. Однако состояние его сердца всё равно уже требовало операции. Пациенту было сделано протезирование аортального клапана. Операция прошла успешно, пациент уже находится дома, добавили в ведомстве.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
Специалист Задирова Надежда
Ведущий специалист
Специалист Газарян Марина
Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед
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