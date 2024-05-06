ВСУ опять совершили теракт в Белгородской области

Украинские войска обстреляли гражданские автомобили в Белгородской области

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ВСУ нанесли террористический удар по автоколонне компании "Белогорье", шестеро погибли, несколько человек ранены.

Фото: commons.wikimedia.org by Виктор Визу is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Берёзовка Борисовского района произошло нападение с применением дронов-камикадзе. Атаке подверглись две "ГАЗели", которые перевозили сотрудников предприятия на работу, а также легковой автомобиль.

В результате нападения несколько человек получили осколочные ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения региона бригадами скорой помощи, где им оказывается необходимая помощь.