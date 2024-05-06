ВСУ опять совершили теракт в Белгородской области

ВСУ нанесли террористический удар по автоколонне компании "Белогорье", шестеро погибли, несколько человек ранены.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Берёзовка Борисовского района произошло нападение с применением дронов-камикадзе. Атаке подверглись две "ГАЗели", которые перевозили сотрудников предприятия на работу, а также легковой автомобиль.
В результате нападения несколько человек получили осколочные ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения региона бригадами скорой помощи, где им оказывается необходимая помощь.
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