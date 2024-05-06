Упражнения для настенного пилатеса, для которых вам понадобится только эспандер и кольцо для пилатеса

Пилатес известен своей способностью эффективно прорабатывать основные мышцы. В методе делается упор на развитие сильного и стабильного ядра, которое в терминологии пилатеса часто называют "электростанцией”. Ниже приведены несколько причин, по которым пилатес так хорошо прорабатывает мышцы кора:
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Сосредоточьтесь на контроле мышц и точности.
Акцент на дыхании и координации движений.
Важность баланса и выравнивания.
Комплексная работа с основными мышцами.
Разнообразие упражнений.
Упражнения для настенного пилатеса с эспандером.
Скручивание со стенкой стоя с эспандером:
Закрепите ленту сопротивления вокруг прочного предмета на высоте груди.
Встаньте лицом в сторону от опоры, прислонившись спиной к стене, и возьмитесь за концы ленты обеими руками ладонями вниз.
Вдохните, поднимая руки над головой.
Выдохните и медленно опускайте позвоночник вдоль стены, позвонок за позвонком, одновременно потягивая ленту сопротивления вниз.
Вдохните снизу, затем выдохните и вернитесь в исходное положение.
Повторите 5 — 8 раз.
Планка у стены с сопротивлением.
Закрепите ленту сопротивления вокруг прочного предмета на высоте талии.
Встаньте боком к анкеру, ноги на ширине бедер, и обопритесь о стену так, чтобы предплечье было ближе всего к анкеру.
Возьмитесь за конец ленты свободной рукой и вытяните руку.
Задействуйте мышцы пресса и подтяните бандаж к грудной клетке, держа локоть близко к телу.
Медленно отпустите ленту и повторите 8 — 10 раз с каждой стороны.
Упражнения для настенного пилатеса с кольцом для пилатеса.
Жим ногами от стенки с кольцом для пилатеса.
Встаньте спиной к стене и поместите кольцо для пилатеса между бедрами.
Соскользните со стены в положение приседания, согнув колени под углом 90 градусов.
Задействуйте мышцы пресса и поставьте одну ногу на кольцо, одновременно отрывая другую ногу от земли.
Задержитесь в таком положении на 3 — 5 секунд, затем поменяйте ноги.
Повторите 8 — 10 раз в каждую сторону.
Настенный мостик с кольцом для пилатеса.
Лягте на спину, упритесь ногами в стену, колени согнуты под углом 90 градусов, а между бедер — кольцо для пилатеса.
Задействуйте мышцы пресса и поднимите бедра к потолку, сжимая кольцо при подъеме.
Задержитесь на 2 — 3 секунды, затем опустите бедра обратно на пол.