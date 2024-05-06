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Упражнения для настенного пилатеса, для которых вам понадобится только эспандер и кольцо для пилатеса

Упражнения для настенного пилатеса с эспандером и кольцом

2:48
Спорт

Пилатес известен своей способностью эффективно прорабатывать основные мышцы. В методе делается упор на развитие сильного и стабильного ядра, которое в терминологии пилатеса часто называют "электростанцией”. Ниже приведены несколько причин, по которым пилатес так хорошо прорабатывает мышцы кора:

Упражнения для настенного пилатеса с эспандером и кольцом
Фото: commons.wikimedia.org by Cristian.mirandapezo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
  • Сосредоточьтесь на контроле мышц и точности.
  • Акцент на дыхании и координации движений.
  • Важность баланса и выравнивания.
  • Комплексная работа с основными мышцами.
  • Разнообразие упражнений.

Упражнения для настенного пилатеса с эспандером.

Скручивание со стенкой стоя с эспандером:

  • Закрепите ленту сопротивления вокруг прочного предмета на высоте груди.
  • Встаньте лицом в сторону от опоры, прислонившись спиной к стене, и возьмитесь за концы ленты обеими руками ладонями вниз.
  • Вдохните, поднимая руки над головой.
  • Выдохните и медленно опускайте позвоночник вдоль стены, позвонок за позвонком, одновременно потягивая ленту сопротивления вниз.
  • Вдохните снизу, затем выдохните и вернитесь в исходное положение.
  • Повторите 5 — 8 раз.

Планка у стены с сопротивлением.

  • Закрепите ленту сопротивления вокруг прочного предмета на высоте талии.
  • Встаньте боком к анкеру, ноги на ширине бедер, и обопритесь о стену так, чтобы предплечье было ближе всего к анкеру.
  • Возьмитесь за конец ленты свободной рукой и вытяните руку.
  • Задействуйте мышцы пресса и подтяните бандаж к грудной клетке, держа локоть близко к телу.
  • Медленно отпустите ленту и повторите 8 — 10 раз с каждой стороны.

Упражнения для настенного пилатеса с кольцом для пилатеса.

Жим ногами от стенки с кольцом для пилатеса.

  • Встаньте спиной к стене и поместите кольцо для пилатеса между бедрами.
  • Соскользните со стены в положение приседания, согнув колени под углом 90 градусов.
  • Задействуйте мышцы пресса и поставьте одну ногу на кольцо, одновременно отрывая другую ногу от земли.
  • Задержитесь в таком положении на 3 — 5 секунд, затем поменяйте ноги.
  • Повторите 8 — 10 раз в каждую сторону.

Настенный мостик с кольцом для пилатеса.

  • Лягте на спину, упритесь ногами в стену, колени согнуты под углом 90 градусов, а между бедер — кольцо для пилатеса.
  • Задействуйте мышцы пресса и поднимите бедра к потолку, сжимая кольцо при подъеме.
  • Задержитесь на 2 — 3 секунды, затем опустите бедра обратно на пол.
  • Повторите 8 — 10 раз.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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