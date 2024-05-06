Киберполиция предостерегает: новые схемы мошенничества с фальшивыми страховками и письмами от судебных приставов

Новые схемы обмана: звонки от "страховых" и фальшивые письма

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Киберполиция предупредила о двух новых видах мошенничества. В первом случае, мошенники, выдавая себя за сотрудников страховых компаний, звонят гражданам с предложением заменить бумажные полисы медицинского страхования на электронные или уведомляют о необходимости их продления. Жертв, согласившихся на предложение, преступники обманывают, убеждая установить на телефон фальшивое приложение, якобы от министерства здравоохранения, содержащее вирусы для доступа к банковским счетам через мобильный банк.

Фото: flickr.com by David Whelan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

МВД разъясняет, что полисы обязательного медицинского страхования не имеют срока действия, и перевод на электронный формат осуществляется через портал "Госуслуги" без необходимости установки дополнительных приложений. Эта услуга бесплатна, и при замене полиса гражданин получает QR-код для использования в медицинских учреждениях.

Вторая схема включает отправку фальшивых электронных писем от имени судебных приставов, где утверждается, что у адресата образовалась задолженность. Мошенники призывают незамедлительно оплатить долг, предостерегая о блокировке банковских счетов, и предлагают перейти по ссылке, вводя через которую платежные данные, пользователи теряют свои средства, сообщает rg. ru.