Стоматолог Автандилян предупреждает: Электронные сигареты могут серьезно повредить зубы и ротовую полость

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор стоматологии и основатель клиники "Smilestudio", Луиза Автандилян, поделилась с "Газетой.Ru" информацией о потенциальном вреде электронных сигарет для здоровья зубов и полости рта.

Фото: openverse

Она отметила, что жидкость для вейпов содержит никотин, который оказывает негативное воздействие как на общее здоровье, так и на состояние полости рта. По словам Автандилян, курение электронных сигарет может вызвать пародонтит (воспаление тканей вокруг зуба) и гингивит (воспаление десен), а также атрофию и отсутствие роста десен.

Кроме того, она подчеркнула, что зубная эмаль также страдает от употребления электронных сигарет:

"Во время вейпинга в роту выделяется меньше слюны, которая служит естественной защитой для зубов и десен. Это может привести к пересушиванию слизистой оболочки. Как результат, зубная эмаль становится более уязвимой перед патогенными микроорганизмами, такими как стрептококки, которые вырабатывают агрессивные кислоты, ослабляющие защитные свойства эмали".

Автандилян также отметила, что электронные сигареты могут оказать негативное воздействие на состояние зубов:

"Компоненты, входящие в состав электронных сигарет, такие как пропиленгликоль, растительный глицерин, красители и подсластители, могут наносить серьезный вред зубной эмали. Они могут привести к деминерализации, повреждению и истончению эмали, а также вызвать гиперчувствительность, кариес, образование зубного камня и, возможно, даже потерю зубов в будущем. Особенно подвержены риску передние зубы в нижней челюсти".

В заключение, стоматолог отметила, что употребление электронных сигарет увеличивает риск развития рака полости рта:

"Горячий пар может вызвать раздражение слизистых оболочек рта и повреждение мягких тканей, что существенно увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний ротовой полости".

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Стоматолог о вреде вейпа и электронных сигарет. Айвазян Александр