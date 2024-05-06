Ксения Собчак рассказала о куличе, который раскритиковали в РПЦ: бессмысленная роскошь

Ксения Собчак поведала историю супер дорогого пасхального кулича.
Собчак рассказала, что самый дорогой кулич стоит 32 тысячи рублей.
"Продают в Москве, весит больше 2,5 кг, сделано из сдобного теста "бриош", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Журналистка отметила, что предствители РПЦ раскритиковали бессмысленную роскошь, которая противоречит православным традициям.
Она объяснила, что на старинных картинах куличи выглядели иначе. Они представляли собой круглый хлеб с низкими бортиками из плотного теста.
Ранее певица Наталья Подольская показала свою пасхальную снедь.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.