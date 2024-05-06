Ксения Собчак рассказала о куличе, который раскритиковали в РПЦ: бессмысленная роскошь

Ксения Собчак рассказала о самом дорогом куличе

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поведала историю супер дорогого пасхального кулича.

Фото: flickr by Лохмотья is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Собчак рассказала, что самый дорогой кулич стоит 32 тысячи рублей.

"Продают в Москве, весит больше 2,5 кг, сделано из сдобного теста "бриош", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка отметила, что предствители РПЦ раскритиковали бессмысленную роскошь, которая противоречит православным традициям.

Она объяснила, что на старинных картинах куличи выглядели иначе. Они представляли собой круглый хлеб с низкими бортиками из плотного теста.

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