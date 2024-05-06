Экономичные и эффективные: топ-5 бюджетных натуральных компонентов для ухода за кожей

Природные сокровища для вашей кожи: топ-5 натуральных ингредиентов для ухода

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забота о коже постоянно эволюционирует, но не стоит забывать о проверенных временем решениях. Натуральные ингредиенты доказали свою эффективность на протяжении многих десятилетий.

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Алоэ вера — не только средство от солнечных ожогов, но и источник здорового цвета лица и увлажненности. Содержащиеся в нем активные соединения, такие как витамины, минералы и ферменты, питают и увлажняют кожу. Кокосовое масло — богато жирными кислотами, которые интенсивно питают и смягчают сухую кожу. Особенно рекомендуется для экземой и псориазом. Зеленый чай — содержит полифенолы, особенно эпигаллокатехин галлат, проявляющий противовоспалительное и антиоксидантное действие. Это помогает защитить кожу от ультрафиолетовых лучей и признаков старения. Экстракты овса — успокаивают раздраженную и чувствительную кожу благодаря высокому содержанию липидов и антиоксидантов. Масло жожоба — регулирует выработку кожного сала, сокращая жирность кожи, и сбалансировывает микрофлору кожи.