Экономичные и эффективные: топ-5 бюджетных натуральных компонентов для ухода за кожей

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Природные сокровища для вашей кожи: топ-5 натуральных ингредиентов для ухода

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Забота о коже постоянно эволюционирует, но не стоит забывать о проверенных временем решениях. Натуральные ингредиенты доказали свою эффективность на протяжении многих десятилетий.

Природные сокровища для вашей кожи: топ-5 натуральных ингредиентов для ухода
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  1. Алоэ вера — не только средство от солнечных ожогов, но и источник здорового цвета лица и увлажненности. Содержащиеся в нем активные соединения, такие как витамины, минералы и ферменты, питают и увлажняют кожу.
  2. Кокосовое масло — богато жирными кислотами, которые интенсивно питают и смягчают сухую кожу. Особенно рекомендуется для экземой и псориазом.
  3. Зеленый чай — содержит полифенолы, особенно эпигаллокатехин галлат, проявляющий противовоспалительное и антиоксидантное действие. Это помогает защитить кожу от ультрафиолетовых лучей и признаков старения.
  4. Экстракты овса — успокаивают раздраженную и чувствительную кожу благодаря высокому содержанию липидов и антиоксидантов.
  5. Масло жожоба — регулирует выработку кожного сала, сокращая жирность кожи, и сбалансировывает микрофлору кожи.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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