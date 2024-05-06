Берегите ваши волосы: пять привычек, которые портят вашу прическу

Как утрачивается ваша прическа: пять привычек, вредных для ваших волос

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забота о волосах часто обходится дорого, особенно когда требуются процедуры для восстановления после повреждений, вызванных окрашиванием, укладкой и использованием лаков. Однако восстановление здоровья волос намного сложнее, чем предотвращение их повреждения. Рассмотрим привычки, которые могут негативно сказываться на вашей прическе.

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Частое мытье волос. Даже самый мягкий шампунь может сушить кожу головы и волосы, если использовать его слишком часто. Попробуйте уменьшить количество использованного шампуня при каждом мытье.

Грубое обращение с влажными волосами. Влажные волосы наиболее уязвимы для повреждений. Используйте деревянную расческу с редкими зубцами и наносите увлажняющий кондиционер перед расчесыванием.

Отсутствие ухода за расческами и другими инструментами. Чистите расчески от волос после каждого использования и дезинфицируйте их раз в месяц, чтобы избежать накопления бактерий.

Использование агрессивных средств для укладки. Химические процедуры, постоянные окрашивания и частое использование лака могут привести к сухости и ломкости волос.

Постоянное создание причесок. Постоянное натяжение волос может привести к их выпадению. Позвольте волосам отдохнуть, избегая чрезмерных причесок и укладок.