Берегите ваши волосы: пять привычек, которые портят вашу прическу

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Как утрачивается ваша прическа: пять привычек, вредных для ваших волос

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Забота о волосах часто обходится дорого, особенно когда требуются процедуры для восстановления после повреждений, вызванных окрашиванием, укладкой и использованием лаков. Однако восстановление здоровья волос намного сложнее, чем предотвращение их повреждения. Рассмотрим привычки, которые могут негативно сказываться на вашей прическе.

Как утрачивается ваша прическа: пять привычек, вредных для ваших волос
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain
  • Частое мытье волос. Даже самый мягкий шампунь может сушить кожу головы и волосы, если использовать его слишком часто. Попробуйте уменьшить количество использованного шампуня при каждом мытье.
  • Грубое обращение с влажными волосами. Влажные волосы наиболее уязвимы для повреждений. Используйте деревянную расческу с редкими зубцами и наносите увлажняющий кондиционер перед расчесыванием.
  • Отсутствие ухода за расческами и другими инструментами. Чистите расчески от волос после каждого использования и дезинфицируйте их раз в месяц, чтобы избежать накопления бактерий.
  • Использование агрессивных средств для укладки. Химические процедуры, постоянные окрашивания и частое использование лака могут привести к сухости и ломкости волос.
  • Постоянное создание причесок. Постоянное натяжение волос может привести к их выпадению. Позвольте волосам отдохнуть, избегая чрезмерных причесок и укладок.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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