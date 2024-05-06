Глубже, чем когда-либо: учёные столкнулись с тайной бесконечной пропасти у берегов Мексики

Таам Ха — неисследованная глубина: учёные ищут дно загадочной пропасти

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Голубая дыра Таам Джа, расположенная у мексиканского полуострова Юкатан, превосходит самую глубокую из известных ранее голубых дыр — Дыру Дракона — более чем на 100 метров.

Фото: U.S. Navy by Greg Mitchell is licensed under Public Domain

Эта грозная пропасть диаметром 150 метров отличается потрясающим внешним видом, напоминающим глаз с лазурным дном вокруг него. Несмотря на усилия ученых, использующих высокочастотные акустические волны, дно Таам Джа остается неизведанным, поскольку эти волны не могут проникнуть дальше 274 метров из-за пикноклина, рассеивающего звук.

Исследователи из колледжа El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) попытались провести дальнейшие исследования с помощью линии с приборами, измеряющими различные подводные условия. Однако даже с 500 метрами кабеля дно не было достигнуто, и линия оказалась на глубине 420 метров.

Отверстие потенциально соединяется с океаном, о чем свидетельствуют изменения состояния воды на отметке 400 метров. Окрестности богаты геологическим и биологическим разнообразием, здесь множество кенотов и обширная подземная сеть, потенциально связанная с кратером от удара астероида, который, как считается, положил конец динозаврам.

Такое богатое окружение позволяет предположить, что в голубой дыре Таам Джа есть потенциал для неизведанного биоразнообразия, который исследователи стремятся изучить и дальше.