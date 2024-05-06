Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Делимся советами любителям петунии
Новые схемы обмана: звонки от "страховых" и фальшивые письма
Как утрачивается ваша прическа: пять привычек, вредных для ваших волос
Ксения Собчак рассказала о самом дорогом куличе
Сулейман неспроста назвал первую жену Махидевран: значение имени поняли только турки
Почему вам стоит начать заниматься низкоинтенсивными кардиотренировками
Учёные из Швеции нашли лекарство, способное обратить вспять диабет 2 типа
Эксперты ответили, для чего кот оставляет корм в миске
Природные сокровища для вашей кожи: топ-5 натуральных ингредиентов для ухода
Глубже, чем когда-либо: учёные столкнулись с тайной бесконечной пропасти у берегов Мексики

Таам Ха — неисследованная глубина: учёные ищут дно загадочной пропасти

1:33
Наука

Голубая дыра Таам Джа, расположенная у мексиканского полуострова Юкатан, превосходит самую глубокую из известных ранее голубых дыр — Дыру Дракона — более чем на 100 метров.

Таам Ха — неисследованная глубина: учёные ищут дно загадочной пропасти
Фото: U.S. Navy by Greg Mitchell is licensed under Public Domain

Эта грозная пропасть диаметром 150 метров отличается потрясающим внешним видом, напоминающим глаз с лазурным дном вокруг него. Несмотря на усилия ученых, использующих высокочастотные акустические волны, дно Таам Джа остается неизведанным, поскольку эти волны не могут проникнуть дальше 274 метров из-за пикноклина, рассеивающего звук.

Исследователи из колледжа El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) попытались провести дальнейшие исследования с помощью линии с приборами, измеряющими различные подводные условия. Однако даже с 500 метрами кабеля дно не было достигнуто, и линия оказалась на глубине 420 метров.

Отверстие потенциально соединяется с океаном, о чем свидетельствуют изменения состояния воды на отметке 400 метров. Окрестности богаты геологическим и биологическим разнообразием, здесь множество кенотов и обширная подземная сеть, потенциально связанная с кратером от удара астероида, который, как считается, положил конец динозаврам.

Такое богатое окружение позволяет предположить, что в голубой дыре Таам Джа есть потенциал для неизведанного биоразнообразия, который исследователи стремятся изучить и дальше.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Делимся советами любителям петунии
Новые схемы обмана: звонки от "страховых" и фальшивые письма
Как утрачивается ваша прическа: пять привычек, вредных для ваших волос
Ксения Собчак рассказала о самом дорогом куличе
Сулейман неспроста назвал первую жену Махидевран: значение имени поняли только турки
Почему вам стоит начать заниматься низкоинтенсивными кардиотренировками
Учёные из Швеции нашли лекарство, способное обратить вспять диабет 2 типа
Таам Ха — неисследованная глубина: учёные ищут дно загадочной пропасти
Эксперты ответили, для чего кот оставляет корм в миске
Природные сокровища для вашей кожи: топ-5 натуральных ингредиентов для ухода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников