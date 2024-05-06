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5 причин, которые заставят вас больше внимания уделять низкоинтенсивным кардиотренировкам

Почему вам стоит начать заниматься низкоинтенсивными кардиотренировками

3:47
Спорт

На самом деле, неплохо бы стремиться к выполнению хотя бы одной низкоинтенсивной кардиотренировки в неделю. Смысл в том, чтобы заниматься спортом и оставаться им, какую бы форму это ни принимало.

Почему вам стоит начать заниматься низкоинтенсивными кардиотренировками
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

Что можно назвать низкоинтенсивной кардиотренировкой?

Низкоинтенсивные или легкие кардиотренировки относятся к любой физической активности, которая повышает частоту сердечных сокращений, но не ускоряет ее до резких скачков. Хорошее эмпирическое правило: вы должны уметь разговаривать или петь во время тренировки.

Возможные варианты низкоинтенсивных (и малозатратных) кардиотренировок включают ходьбу, йогу, тай-чи, езду на велосипеде и плавание, при условии, что вы не занимаетесь слишком быстро или слишком усердно. Хотя вы и не доводите себя до предела, компромисс заключается в том, что вы занимаетесь этим более длительный период времени.

5 преимуществ низкоинтенсивных кардиотренировок.

1. Повышенная чувствительность к инсулину.

Всего один сеанс низкоинтенсивных упражнений (не более 50% VO2) может улучшить чувствительность к инсулину у людей с диабетом.

2. Лучший баланс для пожилых людей.

Упражнения низкой интенсивности могут помочь улучшить равновесие.‌ Кроме того, низкоинтенсивные физические упражнения снижают риск и частоту падений у пожилых людей, что является основной причиной травм, включая переломы костей.

3. Уменьшение окружности талии.

Если вы ненавидите высокоинтенсивные упражнения, но хотите похудеть на несколько сантиметров, вот хорошая новость: упражнения низкой интенсивности уменьшают окружность талии так же эффективно, как и упражнения высокой интенсивности.

4. Больше удовольствия от тренировки.

Высокоинтенсивные упражнения приобрели популярность, потому что их выполнение занимает меньше времени. Однако лучший тип упражнений — это тот, которого вы собираетесь придерживаться, и это могут быть варианты с меньшей интенсивностью. Так как у вас будет меньше шансов отказаться от своего режима тренировок.

5. Возможность отдохнуть и восстановиться.

Даже если вы любите посещать занятия высокой интенсивности, вы не можете постоянно усердствовать. Постоянное доведение себя до предела когда вы посещаете тренажерный зал, ведет к перетренированности, которая может привести к травмам и ослаблению иммунной системы. Вот почему хорошей идеей будет включить хотя бы одну низкоинтенсивную активную восстановительную тренировку в свой еженедельный распорядок дня. Эти занятия могут помочь уменьшить воспаление и скованность, увеличить приток крови, улучшить подвижность и гибкость, а также вывести накопленную молочную кислоту. А если вы поднимаете тяжести или готовитесь к забегу, то в дни отдыха и расслабления ваши мышцы восстанавливаются и становятся сильнее.

Сколько низкоинтенсивных кардиотренировок вам следует выполнять?

В идеале вы должны выполнять не менее 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности каждую неделю (или 75 минут высокоинтенсивных кардиотренировок).

Как подходят упражнения низкой интенсивности, решать вам. Возможно, это один 60-минутный поход каждую неделю в день отдыха. Или, возможно, вы хотите совершать 30-минутную прогулку во время обеденного перерыва каждый день.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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