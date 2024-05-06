Запасы на зиму или животный страх: для чего кот оставляет корм в миске

Эксперты ответили, для чего кот оставляет корм в миске

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Время от времени можно замечать, что кошки не съедают весь корм, который им предоставлен. Из-за этого нередко в миске остается еда.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Несмотря на это, кошка может продолжать просить еще.

Почему кошки ведут себя таким образом?

Скрытый запас

Специалисты объясняют, что у кошек сохранились природные инстинкты, влияющие на их поведение. Они стремятся обеспечить себя запасом еды на случай неудачной охоты, что свойственно их диким предкам.

Несмотря на отсутствие реальной угрозы голода для домашней кошки, инстинкты все еще играют значительную роль в их поведении.

Негативный опыт

Если кошка когда-либо переживала голод, она может бояться повторения такой ситуации. Это заставляет её тревожиться и просить еду даже при наличии корма в миске.

Важно всегда обеспечивать вашего питомца свежей водой и едой.

Качество корма

Также важно помнить, что вкусовые предпочтения кошки могут измениться или качество корма может ухудшиться из-за изменений в рецептуре производителя. Это может повлиять на аппетит кошки.