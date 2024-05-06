Учёные из Каролинского института выяснили, что исследуемое лекарство способно обратить вспять диабет 2 типа

Учёные из Швеции нашли лекарство, способное обратить вспять диабет 2 типа

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные Каролинского института случайно обнаружили новый метод лечения диабета второго типа.

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При испытаний нового лекарства от рака, учёные выявили, что этот препарат, относящийся к классу лекарств, блокирующих функцию митохондрий, способен обратить вспять вызванное диетой ожирение, ожирение печени и диабет.

"Четыре недели лечения привели к неожиданному увеличению жирового обмена, что привело к резкой потере веса, уменьшению накопления жира в печени и восстановлению толерантности к глюкозе", — рассказала сотрудник кафедры медицинской биохимии и биофизики Таолин Юань.

Митохондрии перерабатывают вещества из продуктов, которые мы употребляем в пищу, и собирают энергию, которая нужна для различных процессов в клетке, сообщает Nature Metabolism.

Пока этот метод прошёл испытание только на грызунах, но учёные надеются, что он сможет помочь в борьбе с ожирением и диабетом второго типа и у людей.