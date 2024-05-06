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Учёные из Каролинского института выяснили, что исследуемое лекарство способно обратить вспять диабет 2 типа

Учёные из Швеции нашли лекарство, способное обратить вспять диабет 2 типа

1:02
Здоровье

Учёные Каролинского института случайно обнаружили новый метод лечения диабета второго типа.

Учёные из Швеции нашли лекарство, способное обратить вспять диабет 2 типа
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

При испытаний нового лекарства от рака, учёные выявили, что этот препарат, относящийся к классу лекарств, блокирующих функцию митохондрий, способен обратить вспять вызванное диетой ожирение, ожирение печени и диабет.

"Четыре недели лечения привели к неожиданному увеличению жирового обмена, что привело к резкой потере веса, уменьшению накопления жира в печени и восстановлению толерантности к глюкозе", — рассказала сотрудник кафедры медицинской биохимии и биофизики Таолин Юань.

Митохондрии перерабатывают вещества из продуктов, которые мы употребляем в пищу, и собирают энергию, которая нужна для различных процессов в клетке, сообщает Nature Metabolism.

Пока этот метод прошёл испытание только на грызунах, но учёные надеются, что он сможет помочь в борьбе с ожирением и диабетом второго типа и у людей.

 

 

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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