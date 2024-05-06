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Как проверить подлинность полиса ОСАГО по ВИН-коду и государственному номеру

Эксперты рассказали, как проверить ОСАГО на подлинность

2:10
Страхование

Автовладельцы могут столкнуться с ситуацией, когда необходимо убедиться в подлинности полиса ОСАГО — будь то их собственный или полис другого участника дорожного движения после неудачного столкновения. В этой статье мы подробно объясним, как проверить подлинность ОСАГО, используя ВИН-код, государственный номер автомобиля и другие данные.

Эксперты рассказали, как проверить ОСАГО на подлинность
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зачем проверять полис ОСАГО?

Проверка полиса обычно требуется в следующих случаях:

  • После ДТП, когда есть сомнения в наличии действующего полиса у другого участника. Даже если в Европротоколе указаны серия и номер полиса, или вы видели его на бумаге, это не дает стопроцентной уверенности в его подлинности. Используя ВИН или госномер, можно проверить данные по базе Российского союза автостраховщиков (РСА) и удостовериться в действительности полиса в момент аварии. Также по данным водительских прав и ФИО можно выяснить, зарегистрирован ли водитель в страховке.
  • При возникновении сомнений в подлинности недавно оформленного полиса. Мошенники могут выдавать себя за страховых агентов или создавать поддельные сайты, копируя дизайн настоящих страховых компаний. Чтобы избежать приобретения поддельного ОСАГО, важно удостовериться в подлинности полиса.

База данных РСА Российский союз автостраховщиков — это некоммерческая организация, объединяющая все страховые компании, предоставляющие ОСАГО в России. На сайте РСА доступен сервис для онлайн проверки полисов ОСАГО. Система ведет учет в соответствии с требованиями Федерального закона об ОСАГО и содержит информацию о коэффициенте бонус-малус, сведения о транспортных средствах, их владельцах, страховых полисах и датах их оформления.

Доступ к поиску по базе РСА открыт для всех и не требует регистрации. Зная ВИН или госномер, можно легко получить информацию о статусе договора ОСАГО, транспортном средстве и его владельце, а также о количестве водителей, вписанных в страховку.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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