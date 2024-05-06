В США появились идеи отправки войск на Украину

В демпартиии США допустили отправку американских войск на Украину

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидер демократического меньшинства в конгрессе Хаким Джеффрис считает, что помощь Украине может потребовать отправки солдат из США.

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Он утверждает, что Вашингтон не может позволить Украине "пасть", иначе Америке придется вмешаться в конфликт. Его заявление очень сильно дискредитирую официальную позицию Белого дома и президента Джо Байдена. Ранее представители президента, да и он сам истово заверяли население в том, что никакой отправки американских войск на Украину быть не может, и "лучше отправить туда вооружение, чем войска". Республиканцы и их лидер Дональд Трамп уверены в том, что если речь идёт о помощи Украине, то США не должны спонсировать киевский режим в одиночку - это война в Европе, поэтому логично, что европейским союзникам полагается и больше платить. Часть республиканцев вообще полагает, что Украине помогать не следует, ибо это будет способствовать скорейшему миру в регионе.

Из европейских союзников США по НАТО на официальном уровне идею отправки войск на Украину лоббирует только Франция, с ней согласны в странах Прибалтики, остальные же союзники, в том числе и Польша, идею осуждают.