Почему к собаке надо подходить сбоку: никакой другой вариант даже не рассматривайте, костей не соберете!

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Кинологи рассказали, как подойти к собаке

1:16
Зоосфера » Собаки

Встречая на улице или в гостях милую и игривую собачку, многие люди испытывают желание погладить или даже обнять её. Однако не всегда такая попытка заканчивается успешно. Иногда собака начинает громко лаять или даже проявляет агрессию, когда к ней подходят.

Кинологи рассказали, как подойти к собаке
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему это происходит? Почему животное, которое казалось спокойным и дружелюбным, вдруг меняет своё поведение на агрессивное?

Скорее всего, человек подошёл к собаке не с той стороны.

Правильный подход к собаке состоит в том, чтобы подходить сбоку. В этом случае собака сохраняет спокойствие и не видит в человеке угрозы. Если же подойти к собаке "в лоб" и ещё и смотреть ей прямо в глаза, она может почувствовать опасность.

Собака может интерпретировать такой подход как угрозу и в ответ начать проявлять защитную агрессию.

Поэтому безопаснее всего подходить к собаке сбоку.

Также важно помнить, что с незнакомыми животными нужно быть осторожным. Если вы видите на улице безнадзорную собаку, лучше воздержаться от подхода к ней вообще.

Если у собаки есть хозяин, то перед тем как погладить её, лучше запросить на это разрешение у хозяина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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