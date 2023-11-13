Врач-сомнолог рассказал, как человеку научиться быстрее засыпать

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторым людям требуется много времени, чтобы заснуть. Другим это даётся легко. Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, в чём причина проблем с засыпанием и как её устранить.

Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Специалист рассказал, что если говорим про то, как быстро засыпать, то лучший способ — это уходить спать и вставать по утрам в одно и то же время.

"Не специально как-то мучиться, а просто ритуально в одно время просыпаетесь, примерно в одно и то же время хотите спать. Это со всех сторон полезно, в том числе и для профилактики бессонницы", — объяснил сомнолог в беседе с Pravda.Ru.

В том случае, если человек желает заснуть тогда, когда хочется, специалист рекомендует создавать ритуалы отхода ко сну. Способствуют засыпанию понижение температуры в комнате, принятие душа, медитативные практики.

"Нужно просто перебирать и выбрать то, что подходит конкретному человеку больше", — заключил Кудинов.

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Как уснуть за две минуты