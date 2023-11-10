Ученые рассказали, в каких случаях алкоголь улучшает сон

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Потребление кофе в течение дня и небольших порций алкоголя вечером может помочь улучшить засыпание и поддерживать бодрость в течение дня, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail.

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Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что умеренное употребление алкоголя вечером может способствовать легкому засыпанию, особенно если утром того же дня человек употребил кофе. Таким образом, кофе помогает справиться с возможной дневной сонливостью, вызванной употреблением алкоголя предыдущим вечером.

В рамках исследования 17 человек принимали участие с целью определить, как время употребления кофе и алкоголя влияет на регуляцию сна и бодрствование. Выяснилось, что каждая чашка кофе или аналогичного напитка с кофеином сокращает продолжительность сна примерно на 10 минут в день, что эквивалентно часу в неделю при употреблении кофе шесть раз в неделю. Однако при сочетании каждой чашки кофе с бокалом вина или пива ночной сон укорачивается всего на пять минут в день или на полчаса в неделю.

Важно отметить, что употребление избыточного количества алкоголя может уменьшить седативный эффект и вызвать беспокойный сон. Кроме того, употребление кофе утром и алкоголя днем может привести к сонливости и снижению работоспособности.

Ученые также подчеркивают, что эксперименты с регулированием сна с использованием кофеина и алкоголя могут иметь негативное воздействие на здоровье. В долгосрочной перспективе эти напитки могут спровоцировать бессонницу, увеличить риск заболеваний сердца и сосудов. Исследователи рекомендуют избегать излишнего потребления как кофе, так и алкоголя для поддержания качественного сна.

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