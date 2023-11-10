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Ученые рассказали, в каких случаях алкоголь улучшает сон

1:55
Здоровье

Потребление кофе в течение дня и небольших порций алкоголя вечером может помочь улучшить засыпание и поддерживать бодрость в течение дня, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Daily Mail.

Ученые рассказали, в каких случаях алкоголь улучшает сон
Фото: Openverse by alexbrn is licensed under CC BY 2.0

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что умеренное употребление алкоголя вечером может способствовать легкому засыпанию, особенно если утром того же дня человек употребил кофе. Таким образом, кофе помогает справиться с возможной дневной сонливостью, вызванной употреблением алкоголя предыдущим вечером.

В рамках исследования 17 человек принимали участие с целью определить, как время употребления кофе и алкоголя влияет на регуляцию сна и бодрствование. Выяснилось, что каждая чашка кофе или аналогичного напитка с кофеином сокращает продолжительность сна примерно на 10 минут в день, что эквивалентно часу в неделю при употреблении кофе шесть раз в неделю. Однако при сочетании каждой чашки кофе с бокалом вина или пива ночной сон укорачивается всего на пять минут в день или на полчаса в неделю.

Важно отметить, что употребление избыточного количества алкоголя может уменьшить седативный эффект и вызвать беспокойный сон. Кроме того, употребление кофе утром и алкоголя днем может привести к сонливости и снижению работоспособности.

Ученые также подчеркивают, что эксперименты с регулированием сна с использованием кофеина и алкоголя могут иметь негативное воздействие на здоровье. В долгосрочной перспективе эти напитки могут спровоцировать бессонницу, увеличить риск заболеваний сердца и сосудов. Исследователи рекомендуют избегать излишнего потребления как кофе, так и алкоголя для поддержания качественного сна.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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