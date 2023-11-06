Врач Кореневич рассказала о защите печени от лекарств

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич ответила на вопрос, действительно ли препараты от холестерина, давления и сердца разрушают печень.

Фото: techinsider.ru

Она отметила, что страхи о разрушении печени часто преувеличены. Она призвала не отказываться от назначенных врачом лекарств.

Кореневич подчеркнула, что вред печени наносят обезболивающие и антибиотики, особенно в случае самолечения.

"Если вы раз в году выпили обезболивающее, то это не страшно. Если вы ими глушите головную боль, боли в спине или суставах почти ежедневно, вы в группе риска", — написала медик в своём Telegram-канале.

Она посоветовала пройти обследование, чтобы понять состояние печени и почек.

"Сдайте кровь: АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, калий. Если всё в норме, значит, печень и почки хорошо реагируют на лечение", — порекомендовала врач.

Попытки защитить печень медикаментами она назвала пустой тратой времени.

Ранее Анна Кореневич рассказала о симптомах перед инфарктом.

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