Врач-кардиолог Кореневич назвала тревожное ощущение в груди опасным симптомом утром перед инфарктом

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала о признаках, которые могут предшествовать инфаркту.

Фото: https://acls.com/articles/tachycardia-algorithm/

У многих людей за некоторое время до болезни могут возникнуть тревожные ощущения в груди, проявляющиеся как дискомфорт в виде жжения, сдавления или сжатия. Часто они возникают утром примерно с 5 до 7 часов утра.

"Это не боль", — отметила кардиолог.

Она добавила, что жжение и сдавливания могут сами по себе проходить. Обычно такие ощущения длятся несколько минут. Пациенты описывают их как "плохо на несколько минут" или "пятиминутный дискомфорт".

Кроме того, Кореневич призывает не игнорировать признаки, такие как неприятное чувство в груди при физической активности и дискомфорт, возникающий, когда человек выходит на улицу из тёплого помещения (это может быть тепловая стенокардия).

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Причины инфаркта