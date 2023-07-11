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Эндокринолог объяснила, поможет ли употребление коллагена омоложению кожи

1:39
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова высказалась о влиянии препаратов с коллагеном на здоровье кожи.

Эндокринолог объяснила, поможет ли употребление коллагена омоложению кожи
Фото: nuevamujer.com

Медик ответила на вопрос подписчицы, которой косметолог порекомендовал пить коллаген.

"Если вы считаете, что странная (и дорогая!) субстанция под названием "коллаген" вам поможет выглядеть молодо и сделает кожу гладкой — что ж, плацебо иногда тоже работает", — написала врач в своём Telegram-канале.

Павлова объяснила, что коллаген, как и любой другой белок, распадается до аминокислот в процессе пищеварения. Организм после этого, по словам медика, сам выберет, на что пустить полученные аминокислоты.

Эндокринолог отметила, что лучший коллаген вырабатывается в нашем организме. Чтобы ему помочь, следует позаботиться о состоянии здоровья. Причиной воспалений на коже, по словам врача, являются проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью и почками.

Павлова посоветовала пить достаточное количество воды, которая выводит токсины и помогает образовывать коллаген. Призвала медик пользоваться увлажняющими кремами, чтобы не допустить сухости кожи.

Врач порекомендовала употреблять в пищу "хороший белок".

"Кисломолочные продукты, содержащие большое количество белка (творог, йогурт, сыры и т. д.), лучше употреблять в первой половине дня", — объяснила медик.

Эндокринолог напомнила также о важности здорового сна.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала о природном сахарозаменителе.

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Коллаген - пить или не пить. Как и вернуть упругость коже.
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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