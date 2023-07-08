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Эндокринолог рассказала о природном сахарозаменителе, который в 300 раз слаще сахара

1:34
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пользе сахарозаменителей.

Эндокринолог рассказала о природном сахарозаменителе, который в 300 раз слаще сахара
Фото: pixabay. com

Врач отметила, что сахарозаменители предпочтительнее сахара, так как они снижают сахарную нагрузку. Такой совет Павлова дала, отвечая на вопрос читателя о том, как избавиться от тяги к сладкому.

Медик рекомендует добавлять сахаразменители в чай или кофе.

Эндокринолог объяснила, что сахар не только провоцирует появление сахарного диабета, но и вызывает воспаление в жировой ткани.

"Это, в том числе, влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку затрагивает внутреннюю стенку сосудов. А значит, чтобы избежать многих проблем (из которых лишний вес — не самое страшное), надо отказываться от сахара", — написала Павлова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что выработке гормонов счастья поспособствуют природные сахарозаменители: стевия и эритрол. Врач обратила внимание на то, что стевия в 300 раз слаще сахара. Плюс стевии заключается ещё и в том, что данный сахоразменитель не содержит калорий, так как производится из травы.

Павлова рассказала, что некоторых людей стевия отпугивает из-за горьковатого привкуса. Она рекомендует искать сахарозаменитель без добавок.

В эритроле, по словам медика, есть малое количество калорий, и он не настолько сладкий.

Ранее Зухра Павлова рассказала о факторах, способствующих ожирению.

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Сахарный диабет. Диета при диабете. Сахарозаменители: стевия, эритритол, фруктоза. Какие можно?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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