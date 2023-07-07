Врач-эндокринолог Павлова: голодание вызывает рост "жирного" гормона

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о важности режима питания. Его несоблюдение может спровоцировать выработку "жирного" гормона — липопротеинлипазу.

Фото: docmed.ru

Она отмечает, что в режиме сна и питания заложено наши главные богатства — здоровье и нормальный вес. Перерыв между едой должен быть менее трёх и не более пяти часов.

"Даже если вы силой воли заставляете отказаться себя от пищи, организм не обманешь. В нём есть особый гормон липопротеинлипаза (ЛПЛ). Его главная задача — уберечь нас от голодной смерти", — сообщила Павлова в своём Telegram-канале.

В нормальном состоянии, то есть, когда мы едим столько, сколько нужно, организм не просто так делает запасы жировой ткани — это его "кладовка". Это стратегический запас на случай, если наступят голодные времена. Именно из жира берётся энергия для жизни.

И если человек начинает есть нерегулярно, получает мало калорий, голодает, организм начинает усиленно вырабатывать ЛПЛ, который даже из тех небольших объёмов пищи умудряется создавать жировые запасы. У некоторых людей из-за невыстроенного режима питания синтез гормона идёт без передышки. То есть получается, когда человек мало ест, большая часть пищи всё равно отправляется прямиком в жировые запасы.

"Чтобы потолстеть, нужно есть больше, чем требуется на базовые потребности организма и физическую активность. Если у одного запасётся 70% от съеденного, то у другого 100%. Именно тут срабатывает ЛПЛ, которую до этого "дразнили и провоцировали", — объяснила врач.

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Правильный режим питания